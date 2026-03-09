Karolina Gilon nie kryje, że ostatnie miesiące były dla niej dość intensywne. Celebrytka przeprowadziła się pod koniec 2025 roku do nowego mieszkania, które coraz chętniej pokazuje w mediach społecznościowych. W najnowszym poście na Instagramie zaprezentowała fanom cały apartament, w którym mieszka wraz z partnerem Mateuszem i synem Frankiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Gilon zdradza, jaką chciałaby być mamą

Tak mieszka Karolina Gilon. Celebrytka nie kryje szczęścia, prezentując apartament

- Całe mieszkanie zaprojektowaliśmy w kojących kolorach ziemi, żeby cały czas czuć się jak na wakacjach - wyjawia Gilon na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu, pokazując po kolei każde z pomieszczeń mieszkania. Apartament urządzono w nowoczesnym, minimalistycznym stylu, w odcieniach beżu, szarości i brązach, zestawiając je z drewnem. Kuchnia jest otwarta na salon i jadalnię, tworząc sporo przestrzeni. Ciepłe odcienie świateł dodają przytulności. "Naturalne kolory, drewno, kamień... wszystko, co najpiękniejszego dała nam nasza ziemia" - opisała pod filmikiem Gilon. Obecnego w salonie kaktusa para sprowadziła aż z Meksyku!

W łazience również widzimy te same odcienie na ścianach i wyposażeniu. W oczy rzucają się jednak bordowe płytki pod prysznicem, które nadają pomieszczeniu pazura. Podobnie sytuacja ma się w sypialni celebrytki. Ważnym jej elementem jest garderoba, którą Gilon niejako ukryła za wielkimi, drewnianymi drzwiami. - Za ścianą z litego drewna kryje się nasza piękna garderoba, w której jeszcze panuje porządek - skomentowała na nagraniu prezenterka.

Nowe mieszkanie Karoliny GilonOtwórz galerię

Karolina Gilon przeszła niedawno operację. "Zrobiłam to dla siebie"

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Gilon skupiła się również na swoim zdrowiu. W połowie lutego ujawniła obserwatorom, że przeszła operację biustu. Wyjaśniła przy tym, dlaczego się na nią zdecydowała. - Dokładnie rok temu moje ciało dało życie. Nastąpiła jedna zmiana, której nie potrafiłam zaakceptować. Nie zrobiłam tego przeciwko macierzyństwu, zrobiłam to dla siebie. (...) Już raz przechodziłam operację, ale wtedy się nie bałam, bo nie miałam nic do stracenia. Tym razem było zupełnie inaczej - skomentowała celebrytka. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Karolina Gilon przeszła operację. Tej zmiany po ciąży nie potrafiła zaakceptować. Wyjawiła szczegóły".