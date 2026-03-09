Robert Górski to popularny satyryk. W 2025 roku członek Kabaretu Moralnego Niepokoju pochwalił się w mediach zakupem domu w Hiszpanii. - Hiszpania jest nieprawdopodobnym źródłem humoru, ponieważ tam nic się nie zgadza, nic właściwie nie działa. Mamy taką sześciometrową rurę, którą przywieziono nam przez pomyłkę. I już przyjechały po nią trzy samochody, każdy jest coraz dłuższy, ale nie dość długi, żeby tę rurę zabrać - komentował w "halo tu polsat". W nowym wywiadzie dla śniadaniówki stacji TVN opowiedział o pobycie w hiszpańskiej posiadłości. Towarzyszyła mu żona Monika Sobień-Górska.

"Dzień dobry TVN". Robert Górski opowiedział o Hiszpanii. "To nie jest też tak..."

Monika Sobień-Górska i Robert Górski wyjawili w śniadaniówce, że wyjazdy do Hiszpanii stały się częścią ich codzienności. - Wróciliśmy cztery czy pięć dni temu, a w przyszłym poniedziałek znowu tam lecimy - mówiła dziennikarka. - Ale byliśmy też smagani deszczem, to nie jest tak, że tam jest tylko i wyłącznie słońce - dodał satyryk. Jak się okazuje, para wynajmuje dom, gdy nie przebywa w Hiszpanii. - Tak sobie to ustalamy z agencją (...), żeby ten dom wynajmowała - skwitowała Monika Sobień-Górska.

Zakochani zaznaczyli, że częstotliwość wyjazdów do Hiszpanii zmniejszy się, gdy ich córka zacznie edukację szkolną. - Pójdzie do szkoły w Polsce, my po prostu będziemy jeździć tam rzadziej - komentowała Monika Sobień-Górska. - To nie jest aż tak, że tam jedną nogą jesteśmy w Hiszpanii, drugą tutaj. Korzystamy z tego, że chodzi do przedszkola. Właściwie lubimy (...) tam jeździć zimą - dodał satyryk.

"Dzień dobry TVN". Tak wyglądało pierwsze spotkanie Roberta Górskiego z żoną. "Jakoś go tak rozkręciłam"

W wywiadzie pojawił się także wątek pierwszego spotkania Górskiego z żoną. - Poznaliśmy się w takich oto okolicznościach, że robiłam sesję zdjęciową, produkowaną z Robertem i zjawiłam się na tej sesji, dlatego że fotograf dowiedział się, że Robert strasznie nie lubi zdjęć i się przestraszył, i powiedział, żebym przyszła i jakoś tak trochę go rozkręciła. Jakoś go tak rozkręciłam - wyjawiła Monika Sobień-Górska i wspomniała o tym, czy jej mąż angażuje się w obowiązki domowe. - Pracuję nad tym, ponieważ jesteśmy już, tak jak wspomniałam, te osiem lat, to wydaje mi się, że mam osiągnięcia już w tym, natomiast cały czas na przykład, wiesz, na lustrze te kropki cały czas są. Ja to widziałam dzisiaj - skwitowała z uśmiechem.