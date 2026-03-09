Olga Frycz mieszka razem z Albertem Kosińskim i dziećmi w stylowym i nowoczesnym wnętrzu. Rodzina czeka nadal na zbudowanie domu w Warszawie wśród zieleni. "O nic się nie muszę martwić. Wszystko przejął Mateusz, który jest genialnym wykonawcą. Ja mam zero stresu. Do moich obowiązków należy wybór koloru drzwi i okien, no i wykładanie hajsu" - pisała aktorka na Instagramie. Ich aktualne miejsce zamieszkania zostało zaprojektowane z najwyższą starannością. Sami zobaczcie.

Olga Frycz ma oryginalną kuchnię. Idealnie pasuje do nowoczesnego salonu

Kuchnia w mieszkaniu Olgi Frycz przyciąga uwagę już na pierwszy rzut oka. Aktorka postawiła na jasną, przytulną aranżację, w której dominują drewniane szafki z białymi blatami. Zrezygnowała jednak z górnej zabudowy, a zamiast tego aktorka zdecydowała się na otwarte półki, na których pojawiły się naczynia oraz dekoracje. Wnętrze jest jednocześnie stylowe i bardzo funkcjonalne – widać, że to przestrzeń, w której naprawdę toczy się codzienne życie. Białą kuchnię idealnie przełamują kwiaty i dziecięce akcenty w postaci figurek.

Równie przytulnie prezentuje się salon. W oczy rzuca się drewniana podłoga oraz jasne ściany ozdobione plakatami i grafikami. Centralnym punktem jest wygodna kanapa, a wnętrze uzupełniają rośliny i designerskie dodatki. Całość ma swobodny, domowy klimat – jest stylowo, ale bez przesadnego przepychu.

Olga Frycz zachowała wysoką estetykę nawet w korytarzu. Spójrzcie tylko na czerwień w łazience

Korytarz w mieszkaniu Olgi Frycz utrzymany jest w jasnej, minimalistycznej stylistyce. Dominują białe ściany i naturalne drewno, które ociepla przestrzeń i sprawia, że wnętrze wygląda bardzo przytulnie. Aktorka postawiła na proste, ale efektowne rozwiązania – dużą zabudowę do przechowywania oraz subtelne dodatki. Całość dopełnia duże lustro i oświetlenie, które optycznie powiększają przestrzeń i nadają jej lekkości.



Kolejną, ciekawą częścią mieszkania jest łazienka, w której Frycz również nagrywa współprace reklamowe. Łazienka aktorki zdecydowanie odbiega od typowych, sterylnych aranżacji. Aktorka postawiła na jasne kolory i naturalne materiały, które nadają wnętrzu ciepły, domowy charakter. W oczy rzucają się designerskie dodatki oraz elementy z drewna, które przełamują minimalistyczny styl. Jest kolorowo i w stylu "duńskim". Biała wanna została idealnie dopasowana do ciemnoczerwonej ściany i srebrnej baterii, co wygląda nowocześnie i bardzo oryginalnie.