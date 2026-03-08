Marieta Żukowska nie tylko kupiła dom w jednym z najpiękniejszych regionów Włoch, ale również zdecydowała się na jego gruntowną renowację. Remont trwał kilka lat i wymagał sporo pracy. W realizacji projektu pomagali jej przyjaciele oraz lokalni rzemieślnicy. Aktorka niedawno podzieliła się w mediach społecznościowych efektem końcowym. Tak wygląda jej dom w Toskanii.

REKLAMA

Zobacz wideo Marieta Żukowska wspomina czasy, gdy mieszkała w internacie. "Wspominam z bólem serca"

Marieta Żukowska pokazała swój dom w Toskanii. We wnętrzach dominuje biel i drewno

Efekt końcowy to przestrzeń, która idealnie oddaje klimat włoskiej prowincji. Wnętrza łączą nowoczesną prostotę z elementami charakterystycznymi dla tradycyjnych toskańskich domów. W domu dominują jasne kolory, które optycznie powiększają przestrzeń i sprawiają, że pomieszczenia są pełne światła. Białe ściany, murowane elementy wyposażenia oraz drewniane dodatki tworzą spójną, minimalistyczną całość.

Kuchnia utrzymana jest w podobnej stylistyce - przeważa w niej biel przełamana naturalnym drewnem. Dzięki temu wnętrza pozostają eleganckie, ale jednocześnie przytulne i funkcjonalne, szczególnie podczas upalnych dni. Choć wnętrza robią duże wrażenie, prawdziwą ozdobą domu są widoki. Z okien rozciąga się panorama typowa dla Toskanii - falujące zielone wzgórza, gaje oliwne oraz winnice.

Dom otoczony jest także ogrodem pełnym kwiatów, a kamienna architektura budynku idealnie wpisuje się w krajobraz regionu. W ogrodzie nie brakuje dużego stołu, przy którym można spędzać czas we włoskim stylu z rodziną i przyjaciółmi. Zdjęcia posiadłości Żukowskiej zobaczycie w naszej galerii:

Marieta Żukowska pokazała swój dom w Toskanii Otwórz galerię

Marieta Żukowska już dawno temu zakochała się we Włoszech

Marieta Żukowska od dawna podkreśla, że Włochy skradły jej serce. Fascynacja tym krajem pojawiła się jeszcze w czasach, gdy była nastolatką i po raz pierwszy zetknęła się z tamtejszą kulturą oraz stylem życia. - Zobaczyłam włoskie dziewczyny, włoskich chłopaków, ten ich luz, ich radosne podejście do życia. Myślę, że to była taka pierwsza miłość. (...) Bardzo kocham ten kraj. (...) Włochy dają mi radość, słońce, jedzenie. Ja się tam po prostu wyluzowuję na maksa" - wyznała.