Andrzej Piaseczny ceni sobie bliskość z naturą, dlatego mieszka z dala od miejskiego zgiełku. W rozmowie z Plotkiem zachwalał wieś Oblęgór. - Wieś to jest jakbyśmy byli w zupełnie innej strefie czasowej. Tak jakby czas płynął zupełnie inaczej, wolniej. Tam oddycha się głębiej, żyje się troszeczkę wolniej i ma się czas na to, żeby pogrzebać w ziemi, popracować w ogrodzie - mówił. Andrzej Piaseczny nie rzucał słów na wiatr i pokazał w sieci, jak spędzał czas na świeżym powietrzu.

Andrzej Piaseczny ruszył do ogrodu. "Wspaniała pasja"

Piaseczny opublikował na swoim instagramowym profilu kadry z ogrodu. Ubrany w sportową odzież piosenkarz zadbał o rośliny oraz porządek wokół domu. Z ogromną dokładnością przycinał gałęzie. "Wiosna! A kto tak ładnie w tym tygodnie pracował w ogrodzie? No kto?" - napisał dumny Andrzej Piaseczny. Kadry wokalisty spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem internautów, którzy ruszyli z komentarzami. "Najważniejsze, że w gumiakach. Jak prawdziwy ogrodnik!", "Pozdrawiam wiosennie. Ogród to wspaniała pasja", "Widzę, że pan żadnej pracy się nie boi, nawet w ogrodzie", "I pośpiewa, i kwiatki przytnie. Super" - czytamy.

Andrzej Piaseczny o ogrodnictwie. "Nie lubię określenia..."

Piaseczny podkreśla w wywiadach, że ogrodnictwo to jego pasja. W rozmowie z portalem warszawa.naszemiasto.pl opowiedział o jej początkach. - Ogród to moja wielka pasja. Ja sam chyba zresztą, mimo że go używam, nie lubię określenia ogród. Właściwie sam nie wiem, co okala mój dom, mam wrażenie, że roślinność wokół niego wymyka się wszelkiemu nazewnictwu. (...) Kiedy kupiłem tę ziemię na wsi, cały teren porastały samosiejki brzóz. Pod budowę domu musiałem jakąś część terenu zniwelować, ale postanowiłem zrobić to z większym obszarem działki, pozostawiając jedynie na jej krańcach dwa brzozowe zagajniki" - komentował piosenkarz.

Jakie rośliny można znaleźć w ogrodzie Piasecznego? - To mieszanka wybuchowa. Wybucha nie tylko kolorami i różnorodnością, ale także pomieszaniem upraw typowo ogrodowych, i tych, które czas sam nanosi na teren mojej działki. Każdego roku kupuję, i proszę mi wybaczyć, że nie sam sieję, pikuję i przebieram kwiaty jednoroczne - dodał w wywiadzie.