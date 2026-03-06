Agnieszka Radwańska do dziś uchodzi za jedną z najbardziej uznawanych tenisistek na świecie. Może pochwalić się ogromnymi sukcesami - została m.in. finalistką Wimbledonu. W 2018 roku Agnieszka Radwańska zakończyła swoją karierę. "Odkładam rakietę i żegnam się z tourem, ale nie z tenisem. Tenis jest i zawsze będzie pełnił w moim życiu wyjątkową rolę" - czytaliśmy w mediach społecznościowych. Radwańska aktywnie udziela się na swoim instagramowym profilu, gdzie można zobaczyć zdjęcia z jej życia prywatnego oraz wyjątkowej posiadłości.

Tak wygląda dom Agnieszki Radwańskiej. Luksus to mało powiedziane

Dom Agnieszki Radwańskiej jest bardzo nowoczesny. Jasne wnętrza urządzono w eleganckim, minimalistycznym stylu z dużą ilością marmuru. Materiał króluje w łazience, ale pojawia się także w innych pomieszczeniach. Tenisistka od dawna marzyła o domu na jednym poziomie, dlatego willa jest w całości parterowa.

W salonie Agnieszki Radwańskiej można dostrzec m.in. duży telewizor, kanapę, stół oraz szare lampy. Spore wrażenie robi także szara kuchnia z wyspą i krzesłami na środku. Tenisistka ma również domową siłownię, w której często trenuje na bieżni. Warto zwrócić także uwagę na otoczenie posiadłości. Agnieszka Radwańska ma do dyspozycji ogród oraz taras. To idealne miejsce do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Chcecie zobaczyć posiadłość tenisistki? Po kadry willi zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Agnieszka Radwańska zadbała o szczegóły w domu. "Nie ma tam absolutnie nic bez mojej zgody"

Jakiś czas temu Agnieszka Radwańska wystąpiła w programie "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedziała o swoim domu. Wyjawiła, czym się inspirowała, urządzając wnętrze. - Mieszkałam w różnych mieszkaniach, wynajmowałam różne domy na turniejach, miałam mnóstwo inspiracji, żeby stworzyć taki właśnie dom - komentowała. Agnieszka Radwańska podkreśliła, że bardzo angażowała się w urządzanie posiadłości. - Nie ma tam absolutnie nic bez mojej zgody - podsumowała tenisistka w śniadaniówce stacji TVN. Co sądzicie o jej domu? Dajcie znać w sondzie na dole strony.