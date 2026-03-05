Aneta Zając zyskała popularność w serialu Polsatu "Pierwsza miłość". Z Mikołajem Krawczykiem, którego poznała na planie, doczekała się w 2011 roku dwóch synów. Aktorka dba o prywatność bliźniaków, unikając publikowania zdjęć ukazujących ich twarze. Związek serialowej pary nie przetrwał próby czasu. Rozstali się po siedmiu latach. Aktorka obecnie wraz z synami mieszka we Wrocławiu. Na Instagramie możemy podejrzeć, że Zając lubi we wnętrzach stonowane kolory. Jest też bez wątpienia ogromną miłośniczką roślin.

Tak mieszka Aneta Zając. W oczy rzuca się minimalizm

Już na pierwszy rzut oka widać, że Aneta Zając jest fanką minimalizmu. Jej mieszkanie jest przede wszystkim bardzo jasne i przytulne. Dominują drewniane dodatki, a panele są w odcieniu ciemnego brązu. Meble kuchenne Anety Zając są w kolorze kremowym. Uwagę przykuwa ogromna srebrna lodówka, która praktycznie w całości pokryta jest kolorowymi magnesami.

Łazienka Zając została urządzona w klasycznym stylu. Wyróżnia się brązowo-zielony blat. Aktorka ma również wannę. W salonie znajdziemy ogromną, beżową kanapę. Przełamaniem koloru jest niebieski fotel. Od razu również widać, że aktorka kocha rośliny. W każdym z pomieszczeń znajdziemy doniczkę z kwiatem.

Aneta Zając mieszka we Wrocławiu. Nie zabrakło ogromnego tarasu

Aneta Zając na co dzień może również korzystać z przestronnego tarasu. Na podłodze z ciemnego drewna stoją trzyosobowa huśtawka oraz zestaw mebli ogrodowych. Rodzina ma do dyspozycji drewniany stolik i rattanowy fotel. Aktorka stworzyła tu idealne miejsce, by odpocząć i zregenerować siły po intensywnym dniu pracy na planie. Na jednym ze zdjęć opublikowanych przez nią na Instagramie widać też, że podczas przesadzania roślin może liczyć na pomoc swoich synów. Jak oceniacie taki wystrój wnętrz? ZOBACZ TEŻ: Pomaga w remontach, sam ma mieszkanie jak z katalogu. Tak urządził się Darek Stolarz