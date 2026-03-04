Powrót na stronę główną

Michał Szpak pokazał, jak mieszka. Takiego salonu się nie spodziewacie

Michał Szpak słynie z barwnej osobowości. Jak się okazuje, tak samo barwne jest jego mieszkanie. Piosenkarz pokazał wnętrze salonu. Niektórzy mogą być zaskoczeni.
Michał Szpak dał się poznać jako popularny artysta. Fani po raz pierwszy usłyszeli o nim w 2011 roku. Wówczas wystąpił w programie "X Factor". Jego wykonanie utworu "Dziwny jest ten świat" z repertuaru Czesława Niemena zachwyciło zarówno widzów, jak i jurorów, tym samym stając się dla niego przepustką do kolejnego etapu. Ostatecznie w finale zajął 2. miejsce. Nie da się ukryć, że podbił branżę muzyczną. Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji 2015 z piosenką "Colour of your life". Artysta dał się poznać jako "kolorowy ptak". Jak się okazało, paletę barw znajdziemy również w jego mieszkaniu. Ostatnio Szpak zaprezentował swój salon. Jak wygląda?

Michał Szpak pokazał salon. Nie brakuje "barw"

Michał Szpak chętnie dzieli się swoją codziennością w mediach społecznościowych. Artysta z chęcią kontaktuje się z fanami. Pokazuje też urywki ze swojego życia. Muzyk postanowił podzielić się zdjęciem swojego salonu. Szpak mieszka w warszawskiej kamienicy. W jego posiadłości nie brakuje nietypowych obrazów oraz wysokich okien. W salonie wokalista na samym środku umieścił stół i krzesła. Patrząc w górę, zobaczymy oryginalną lampę, która ma kilka czarnych kloszy. W tle widać niebieski obraz. Znalazło się również miejsce na popiersie na postumencie. Od razu widać, że mieszka tam kreatywna osoba. Jak oceniacie?

Michał Szpak w osobistym wyzwaniu. Chciałby zostać tatą

Michał Szpak nie raz szokował wypowiedziami. W 2022 roku wyznał w rozmowie z "Twoim Stylem", że jest osobą panseksualną. "Seksualność to sfera, którą odkrywa się całe życie. Gdybym miał jednoznacznie siebie określić, jestem panseksualny. Uważam, że każdy, niezależnie od płci kulturowej, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, zasługuje na miłość. Jestem queerowy, nie identyfikuję się z żadną płcią. Tam naprawdę żyję tu i teraz. Żyję chwilą" - mogliśmy przeczytać. Muzyk podkreślił też, że w przyszłości chciałby założyć rodzinę i zostać tatą. "Marzę o tym, żeby mieć dziecko. To przedłużenie linii życia jest dla mnie niezwykle ważne. Kariera przemija, a dziecko, taka część ciebie, zostaje na zawsze" - ocenił. ZOBACZ TEŻ: Baron zdetronizował Szpaka: Zejdź z podium. Niewiarygodne, co wydarzyło się na scenie "The Voice of Poland"

