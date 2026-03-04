Michał Szpak dał się poznać jako popularny artysta. Fani po raz pierwszy usłyszeli o nim w 2011 roku. Wówczas wystąpił w programie "X Factor". Jego wykonanie utworu "Dziwny jest ten świat" z repertuaru Czesława Niemena zachwyciło zarówno widzów, jak i jurorów, tym samym stając się dla niego przepustką do kolejnego etapu. Ostatecznie w finale zajął 2. miejsce. Nie da się ukryć, że podbił branżę muzyczną. Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji 2015 z piosenką "Colour of your life". Artysta dał się poznać jako "kolorowy ptak". Jak się okazało, paletę barw znajdziemy również w jego mieszkaniu. Ostatnio Szpak zaprezentował swój salon. Jak wygląda?

Michał Szpak pokazał salon. Nie brakuje "barw"

Michał Szpak chętnie dzieli się swoją codziennością w mediach społecznościowych. Artysta z chęcią kontaktuje się z fanami. Pokazuje też urywki ze swojego życia. Muzyk postanowił podzielić się zdjęciem swojego salonu. Szpak mieszka w warszawskiej kamienicy. W jego posiadłości nie brakuje nietypowych obrazów oraz wysokich okien. W salonie wokalista na samym środku umieścił stół i krzesła. Patrząc w górę, zobaczymy oryginalną lampę, która ma kilka czarnych kloszy. W tle widać niebieski obraz. Znalazło się również miejsce na popiersie na postumencie. Od razu widać, że mieszka tam kreatywna osoba. Jak oceniacie?

Michał Szpak w osobistym wyzwaniu. Chciałby zostać tatą

Michał Szpak nie raz szokował wypowiedziami. W 2022 roku wyznał w rozmowie z "Twoim Stylem", że jest osobą panseksualną. "Seksualność to sfera, którą odkrywa się całe życie. Gdybym miał jednoznacznie siebie określić, jestem panseksualny. Uważam, że każdy, niezależnie od płci kulturowej, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, zasługuje na miłość. Jestem queerowy, nie identyfikuję się z żadną płcią. Tam naprawdę żyję tu i teraz. Żyję chwilą" - mogliśmy przeczytać. Muzyk podkreślił też, że w przyszłości chciałby założyć rodzinę i zostać tatą. "Marzę o tym, żeby mieć dziecko. To przedłużenie linii życia jest dla mnie niezwykle ważne. Kariera przemija, a dziecko, taka część ciebie, zostaje na zawsze" - ocenił.