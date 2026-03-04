Jarosław Bieniuk będąc w związku z Anną Przybylską, zamieszkał w domu w Orłowie, tuż przy samym morzu. Jak czytamy w książce "Ania" autorstwa Grzegorza Kubickiego i Macieja Drzewickiego, początkowo zakochani rozważali zakup mieszkania. Wszystko zmieniło się jednak w chwili, gdy agentka nieruchomości pokazała aktorce dom na nowym wówczas osiedlu. Urok tego miejsca widać o każdej porze roku, a szczególnie wiosną.

Jarosław Bieniuk pokazał podwórko przed wiosną. Przedwiośnie w pełnej krasie

Na relacji byłego piłkarza na Instagramie widać rozległy teren przed domem. Za białym ogrodzeniem rozciąga się trawnik, rosną pojedyncze krzewy i wysokie, jeszcze nagie drzewa. Zima powoli odpuszcza, choć w kilku miejscach wciąż widać resztki śniegu. W tle można dostrzec morze i jasne, lekko zachmurzone niebo z przebijającym się błękitem. Już teraz widać, że ogród przed domem to wspaniałe miejsce, które tylko czeka na więcej słonecznych dni.

Warto zaznaczyć, że na profilu Bieniuka znajdziemy wiele kadrów zrobionych na zewnątrz. Były piłkarz uwielbia spędzać czas w otoczeniu przyrody. Często pokazuje zdjęcia z wycieczek za granicę, w których przeważnie towarzyszy mu ukochana Zuzanna Pactwa.

Jarosław Bieniuk niedawno pokazał syna. Do kogo jest podobny?

Na Instagramie Bieniuka nie brakuje również rodzinnych ujęć z dziećmi. Niedawno opublikował fotografię z 15-letnim synem Janem. Ojciec i syn wybrali się razem na aktywny wypoczynek i przemierzali górskie szlaki, korzystając z czasu na świeżym powietrzu. Internauci szybko zwrócili uwagę na to, jak dziś wygląda Jan. Nastolatek ma krótką fryzurę i prezentuje się bardzo dojrzale. Wielu komentujących podkreśla również jego wyraźne podobieństwo do mamy.

Przypomnijmy, jak Jan wspominał swoją znaną mamę w "Vivie!". "Coś pamiętam. Na przykład, kiedy ufarbowała włosy na blond. Weszła do łazienki z czarnymi, a wyszła z jasnymi. A mnie zamurowało, bo prawie jej nie poznałem. Wyobrażam sobie jej zapach i dotyk, i jak mnie przytulała" - wyznał syn Anny Przybylskiej. ZOBACZ TEŻ: Wściekła Oliwia Bieniuk odpowiada internautom. Poszło o jej rodziców