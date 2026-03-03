Tak dziś mieszka Maciej Pela. Kuchnia to jego królestwo

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska w 2019 roku przeprowadzili się do nowego lokum. Małżonkowie kupili segment o powierzchni mieszkalnej 150 m kw., o czym opowiadali w "Dzień dobry TVN". W 2024 roku para podjęła jednak decyzję o rozstaniu, a z ich wspólnego domu wyprowadziła się Kaczorowska. W czerwcu ubiegłego roku Pela przekazał na Instagramie, że posiadłość w przyszłości ma zostać sprzedana, jednak nie nastąpi to szybko. "Tak, dom zapewne będzie sprzedany. Ale wygląda na to, że droga do tego będzie bardzo długa" - przekazał.

Tak mieszka Maciej Pela. Przestronny salon i nieduża, funkcjonalna kuchnia

Maciej Pela co jakiś czas pokazuje na Instagramie wnętrza domu. Tancerz, który jest ogromnym fanem gotowania, regularnie publikuje kadry z wnętrza kuchni. Pomieszczenie jest dość nieduże - jak mówił wcześniej Pela w "Dzień dobry TVN" to kuchnia "jednoosobowa" - ale bardzo funkcjonalne. Jest w nim dużo miejsca do przechowywania, a także wszystkie niezbędne sprzęty, jak płyta grzewcza czy piekarnik i mikrofalówka w zabudowie. Starannie zagospodarowano też całą przestrzeń - szafki do przechowywania sięgają aż do sufitu. Kuchnię optycznie powiększają białe blaty, a przez pokaźne okno na jednej ze ścian wpada do niej dużo dziennego światła.

Kuchnia otwarta jest na jadalnię, w której stanął duży, drewniany stół i krzesła z szarymi obiciami. W dalszej części dziennej strefy domu znalazł się telewizor i wygodna, granatowa kanapa. W tym pomieszczeniu zastosowano także ciekawe rozwiązanie - jedna ze ścian w całości pokryta jest jasnym drewnem, do którego przymocowano półki. Zarówno do jadalni, jak i salonu, wybrano dyskretne, ciemne lampy sufitowe. Całą dzienną część domu wyłożono parkietem z jasnego drewna. Gdy zajrzymy na piętro domu, zobaczymy tam trzy pary drzwi. Znajdują się tam pokój córek Peli, sypialnia oraz łazienka, gdzie tancerz raczej nie zabiera obserwatorów.

Maciej Pela nie wytrzymał. Wdał się w dyskusję z internautami

Dyskusję na temat dzieci w samolocie rozpoczął na nowo popularny influencer Dawid Polak, publikujący na koncie biotech.geek. W sieci popularne jest narzekanie, on jednak wykazał się sporą dawką empatii. "Zanim zezłościsz się na płaczące dziecko w samolocie, pamiętaj, że podczas startu i lądowania gwałtowna zmiana ciśnienia może powodować u niego silny ból uszu, bo trąbka słuchowa nie nadąża z wyrównywaniem różnicy ciśnień. Dla malucha to realny, fizyczny dyskomfort, a nie złośliwość czy 'złe wychowanie'" - wyjaśniał. "Dawid jesteś mega empatycznym ziomem. I nadzieją, że osoby, które dzieci nie mają, też mogą być wsparciem dla rodziców. Zresztą sam się przekonałem o tym" - napisał mu Pela.

Tancerz na tym jednak nie poprzestał i wdał się w dyskusję pod jednym z komentarzy. "Jaaaa pieeeerrrr! Nie mogę czytać tych wypocin i jojczenia. Rodzice mają prawo latać z dziećmi. Jeździć autobusem z dziećmi. Iść do restauracji z dziećmi. Mają prawo żyć. Spełniać się. Korzystać z życia" - napisał. To nie był jednak koniec. Tu przeczytacie, co się działo dalej: Maciej Pela odpalił się na Instagramie. "Nie mogę czytać tych wypocin i jojczenia"