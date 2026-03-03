Olga Frycz przechodzi wyjątkowy i przełomowy czas w życiu - kilka tygodni temu urodziła syna Jana i teraz wiemy, że już rozpoczęła kolejny ważny etap w swoim życiu. Aktorka razem z partnerem - tancerzem Albertem Kosińskim, zaczęła budowę domu w Warszawie. Na Instagramie pokazała pierwsze zdjęcia z placu budowy.

Olga Frycz zainwestowała w stolicy. "Jak dobrze, że ja nic nie muszę"

Aktorka na bieżąco relacjonuje kolejne etapy budowy domu w Warszawie. Najpierw mówiła o tym, jak został przygotowany grunt pod nieruchomość, a tym razem pokazała zdjęcia z placu budowy — na razie widać na nich wytyczone granice działki oraz wylaną pierwszą warstwę betonu. Choć prace są jeszcze na wczesnym etapie, aktorka nie kryje radości z postępów.

– Kawał płyty powstał w Warszawie. Produkcja ścian startuje dziś. To ważny moment każdego naszego projektu! Jak dobrze, że ja nic nie muszę. O nic się nie muszę martwić. Wszystko przejął Mateusz, który jest genialnym wykonawcą. Ja mam zero stresu. Do moich obowiązków należy wybór koloru drzwi i okien, no i wykładanie hajsu – napisała aktorka. Widzimy, że na jej nowym osiedlu nie brakuje w sąsiedztwie innych domów oraz drzew.

Olga Frycz obejrzała występ Albert Kosiński i Iza Miko. Wystarczyły dwa słowa

Nie od dziś wiadomo, że Frycz mocno wspiera swojego partnera. Od kilku edycji regularnie pojawia się na widowni show, a fotoreporterzy nieraz uchwycili między nimi czułe gesty. 1 marca wystartowała 18. edycja programu, w której Kosiński tańczy w parze z Izą Miko. Aktorka aktywnie kibicuje ukochanemu w walce o Kryształową Kulę. "Przepiękny taniec" – napisała aktorka po obejrzeniu debiutu Miko z Kosińskim.

Komentarz aktorki nie przeszedł w sieci bez echa. Internauci docenili wsparcie, jakiego udziela partnerowi, podkreślając, że ich relacja robi duże wrażenie. "Zawsze, jak widzę, jakie oparcie ma Albert w tobie, to się rozczulam! Cudowna relacja" – napisała jedna z widzek. Wiele osób przyznało też rację Frycz w ocenie występu pary numer osiem. "To było mega", "Wzruszająco piękny" – komentowali zachwyceni fani.