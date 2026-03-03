Wiele polskich gwiazd decyduje się na zakup nieruchomości za granicą. Obecnie prym wiedzie niewątpliwie Hiszpania, gdzie posiadłość zakupili m.in. Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor oraz Dorota Szelągowska. Celebryci chętnie wybierali również Włochy - a w tym gronie znalazła się piosenkarka Kayah. Tak wokalistka urządziła się w domu w Wenecji. Króluje tam styl vintage.

Kayah ma dom w Wenecji. To miejsce pełne kolorów

"Zawsze marzyłam o domu w Wenecji! Czyż marzeń nie należy realizować?" - napisała niegdyś podekscytowana Kayah na Instagramie, pokazując, jak urządziła się we włoskiej posiadłości. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to połączenie drewna i kolorów. W salonie możemy zobaczyć sporych rozmiarów czerwony dywan we wzory, na którym stoją cztery szare fotele, a pośrodku nich czarny stolik kawowy. Nie brakuje tam również niskiego, drewnianego regału w klasycznym stylu, pełnego książek, na którym stoją dwie lampki. Po drugiej stronie stoi szafka w równie ciekawym, eleganckim wydaniu.

Po schodach, pod którymi ukrył się kolejny regał z książkami, wejdziemy antresolę z przezroczystą podłogą, która oparta jest na drewnianych belach - przewijają się one w całym domu i są charakterystycznym elementem włoskiej architektury. Nie da się ukryć, że miejsce robi spore wrażenie i jest doskonałym miejscem na wypoczynek. Kayah pokazała również, jak wygląda jej jadalnia. Może pochwalić się długim, drewnianym stołem, przy którym stoją czarne krzesła. Pod sufitem dostrzec można drewniane bele. Nad stołem wiszą trzy lampy, a jadalnia doświetlona jest dwoma oknami.

Kayah pokazała wnętrze włoskiego domu. Ten taras robi wrażenie

Piosenkarka może pochwalić się wyjątkowym widokiem z okna swojej posiadłości - może podziwiać kanał wenecki oraz zabytkowe budynki w iście włoskim wydaniu. Fani mogli również zobaczyć taras wokalistki, który choć nie jest pokaźnych rozmiarów, stanowi doskonałe uzupełnienie nieruchomości. Znajduje się tam stół z mozaikowym blatem oraz czarne krzesła. Nie brakuje tam również roślinności. Widać, że dom we Włoszech stał się azylem dla Kayah.