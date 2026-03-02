W 2023 roku Michał Wiśniewski rozpoczął budowę wymarzonego domu. Willa, licząca aż 570 m kw., położona jest na mierzącej ponad 6 tys. m kw. działce znajdującej się w miejscowości Łoś ok. 40 km od Warszawy. Piosenkarz chętnie chwali się postępami prac. Teraz na jego instagramowym profilu pojawiły się wizualizacje jednej z łazienek. Trzeba przyznać, że robią wrażenie.

Michał Wiśniewski pokazał, jak będzie wyglądała jego łazienka

Sam projekt wygląda na naprawdę dopracowany. Widać, że piosenkarzowi zależało na stworzeniu swego rodzaju kontrastu. Po jednej stronie mamy jasny marmur z wolnostojącą wanną i jasnym oświetleniem - w tej części dominuje biel i różne odcienie szarości. Z kolei po drugiej marmur połączono z ciemnym drewnem i nieco cieplejszym światłem. Całość prezentuje się naprawdę elegancko. Zdjęcia wizualizacji znajdziecie w naszej galerii.

W jednej z rozmów Wiśniewski podkreślił, że nie cała willa będzie przeznaczona do mieszkania. Sporą część posiadłości zajmie przestrzeń do pracy. - My postanowiliśmy z żoną, że tę moją część biurową, gdzie będę pracował i gdzie będzie pracować cała ekipa, bo przecież zespół Ich Troje to jest 35 osób, ja będę ją projektował wspólnie z jedną z najlepszych firm, które są na rynku - pochwalił się muzyk w rozmowie z Jastrząb Post.

Mocne słowa Poli Wiśniewskiej o kryzysie w małżeństwie. "To jest bardzo krzywdzące"

22 lutego Pola Wiśniewska wystąpiła w programie "Pytanie na śniadanie". Podczas rozmowy został poruszony temat rzekomego kryzysu w jej małżeństwie. Żona wokalisty Ich Troje zdradziła, że plotki na temat jej problemów z Wiśniewskim są mocno przesadzone. - To jest bardzo krzywdzące i trochę nawet obrzydliwe. Odnoszę takie wrażenie, że to media w dużej mierze nakręciły całą tę spiralę niedomówień. (...)

Moje pogadanki są afirmacjami, tekstami motywującymi kobiety, wspierającymi, dodającymi siłę, ale nigdy to nie są personalne wywody. Wyciąganie z kontekstu tych wypowiedzi, po to, żeby generować artykuły, które później trafiają do naszych dzieci, rodzin, a które są takie tendencyjne, jednostronne, jest krzywdzące - skwitowała.