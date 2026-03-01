Olga Kalicka nie może narzekać na brak zajęć. We wrześniu 2025 roku wystartował nowy sezon serialu "Rodzinki.pl", w którym aktorka wciela się w rolę Magdy. Co więcej, w maju 2025 roku powitała na świecie drugie dziecko, córkę Anielę. Właśnie przez wzgląd na powiększenie się rodziny Olga Kalicka zaczęła rozglądać się za nową nieruchomością, o czym mówiła w mediach społecznościowych. W końcu aktorka odetchnęła z ulgą, bo znalazła wymarzony dom. Kalicka regularnie pokazuje fanom kadry ze swojej posiadłości.

Olga Kalicka zamieszkała w wymarzonym domu. Okna robią wrażenie

Na Instagramie Olgi Kalickiej możemy zobaczyć, jak wygląda jej wymarzona posiadłość. Widać, że jest to przestronne miejsce z wysokimi sufitami. Uwagę zwraca już samo wejście - drzwi są niezwykle wysokie. Gwiazda "Rodzinki.pl" stawiała we wnętrzu na nowoczesne połączenia. W sporym salonie nie brakuje dużych okien, które świetnie go doświetlają. Zawieszono na nich długie i grube zasłony w ciemnobeżowym odcieniu. Na podłodze króluje jasne drewno. Ściany również mają jasny kolor, a w pomieszczeniu nie brakuje roślinności.

Kalicka zdecydowała się w salonie na sporego rozmiaru narożnik, który wpasowuje się w otoczenie jasnobeżową barwą. Nie brakuje również kominka i dedykowanego miejsca na drewno. Rodzina może cieszyć się również ze sporego tarasu oraz ogródka z zadbaną, zieloną trawą.

Olga Kalicka pokazała garderobę. W domu ma także oddzielną pralnię

W nowym domu Kalicka nie zapomniała o wygospodarowaniu miejsca na garderobę. W pomieszczeniu od góry do dołu na dwóch równoległych ścianach zamontowano otwarte szafy. Nie brakuje licznych wieszaków oraz półek i dzięki temu aktorka bez trudu może zadbać o porządek. Kalicka ma również pralnię z licznymi szafkami. Jeśli chodzi o kuchnię, aktorka zdecydowała się na białe meble z czarnymi uchwytami. Kalicka postawiła na czarny blat, który uzupełnia jasną przestrzeń.