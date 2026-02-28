Klaudia Halejcio mieszka w willi wycenianej na 12 milionów złotych, która zajmuje około 500 metrów kwadratowych na działce o powierzchni 1,2 hektara. Mimo luksusowego otoczenia aktorka ma powód do niezadowolenia.

Zobacz wideo Klaudia Halejcio pokazuje salon w willi za dziewięć milionów

Klaudia Halejcio narzeka na życie w luksusowej willi

W posiadłości Klaudii Halejcio znajduje się basen, ogromne jacuzzi, sala kinowa, siłownia oraz przestronny, minimalistycznie urządzony salon z dużymi przeszkleniami. Na parterze domu znajdują się kuchnia z jasnymi szafkami na wysoki połysk oraz jadalnia. Ogród również robi wrażenie - duży basen, taras, miejsce do wypoczynku, plac zabaw dla córki oraz boisko do siatkówki. Klaudia i jej narzeczony Oskar Wojciechowski cenią sobie spokojne życie z dala od miejskiego zgiełku.

Willa Halejcio

Jednak aktorka przyznaje, że życie w takiej posiadłości ma też swoje wady. W rozmowie z Bartoszem Boruciakiem wspomniała o wysokich rachunkach za prąd i ciągłym sprzątaniu. - Daj spokój, wiecie, ile kosztuje prąd? Ile okna się myją? Nie, to wcale nie ma co zazdrościć. Lubię jeść, ale to trzeba mądrze, dobre pudełka przyjeżdżają - powiedziała.

Na pytanie o dokładną wysokość rachunków za prąd, aktorka odpowiedziała wymijająco. - Sporo, zależy, jaki miesiąc. Zależy, czy grzejemy basen, czy nie grzejemy - dodała. Zajrzyjcie do naszej galerii, by zobaczyć dom aktorki.

Klaudia Halejcio pokazała fanom wnętrze pokoju swojej czteroletniej córki, Nel - pełen pastelowego różu, bieli i beżu, z dekoracjami i meblami w bajkowym stylu. Nel ma w swoim pokoju białe łóżeczko w formie domku z baldachimem i dekoracyjnymi poduszkami, a nad nim balony tworzące bajkowy klimat. Przy suficie zawieszono różową tkaninę do zabawy i ćwiczeń akrobatycznych. W pokoju znajdują się również białe meble, takie jak komoda i szafka nocna z ozdobnymi nóżkami, a dla zabawy - domek dla lalek. Wszystkie dodatki utrzymane są w odcieniach pudrowego różu i bieli. Zdjęcia pokoju zobaczycie TUTAJ.