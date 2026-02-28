Agnieszka Kaczorowska w ostatnich miesiącach mocno skupiła się na wykończeniu swojego nowego domu. Gwiazda zamieszkała w nim wraz z Marcinem Rogacewiczem. Od czasu do czasu aktorka pokazuje swoim obserwatorom, jak wygląda ich gniazdko od środka. Jak się okazuje, dom nie został jednak wciąż wykończony. Kaczorowska postanowiła odnieść się do tej kwestii w nowych wpisach w mediach społecznościowych.

Agnieszka Kaczorowska pokazała dom od środka. "Są momenty, kiedy absolutnie wątpię"

"Żyje w luksusie... Pisali. Media vs rzeczywistość!" - napisała pod filmikiem, na którym pokazała wnętrze domu Kaczorowska. Mimo spekulacji na temat jej nieruchomości, gwiazda ujawniła, że wciąż częściowo żyje na walizkach i nie ma m.in. pomalowanych ścian i dokończonych schodów. "Tak zupełnie serio, już dużo jest w moim nowym domku. Zaraz będą tu schody, będzie szafa... Tylko to wszystko bardzo długo trwa. Wymaga wiele cierpliwości i wiele nakładów finansowych..." - dopisała w kolejnych InstaStories Kaczorowska. Aktorka nie kryła, że proces wykańczania domu mocno wpływa na jej samopoczucie.

"Od roku pracuję ponad miarę, aby stworzyć nowy dom. I są momenty, kiedy tracę nadzieję, że to się uda, że to studnia bez dna... I są momenty, kiedy mam dość życia na kartonach i walizkach, bo nie wiem gdzie co jest. I są momenty, kiedy absolutnie wątpię, bo widzę ile jest jeszcze do zrobienia, a nawet nie mam kiedy wybrać tego cholernego oświetlenia" - dodała Kaczorowska w emocjonalnych słowach.

Agnieszka Kaczorowska jest mimo wszystko wdzięczna. "Czuję dumę z siebie"

W kolejnych wpisach Kaczorowska dała jednak do zrozumienia, że mimo cięższych chwil, jest bardzo wdzięczna za to, że ma możliwość stworzenia nowego domu dla siebie i swoich pociech. "Widzę radość i ekscytację oczekiwania moich skarbów na swój pokoik... Potem czuję dumę z siebie. Ze swojej odwagi, że cały czas kroczę dzielnie do przodu... Pracuję i ogarniam życie swoje i swoich dzieci" - napisała na InstaStories gwiazda. "Czuję wdzięczność za możliwości. Za swoją siłę. Za ludzi obok. Za ogrom wsparcia" - skwitowała na koniec.