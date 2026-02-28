Patrycja Sołtysik skupia się na Instagramie na tematyce parentingowej. Nie ukrywa, że macierzyństwo ją uskrzydla. Otwarcie mówi o dzieciach i znanym mężu, a także o swoich problemach. W najnowszym wpisie skupiła się na Antoninie, która ma bajkowy pokój dziecięcy. Trzeba przyznać, że znany duet starannie dobrał wszelkie dodatki, aby całość wyglądała estetycznie i funkcjonalnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sołtysik wspomina trudne momenty w ciąży

Patrycja Sołtysik prezentuje pokój córki. Kąpiel z kulkami może mieć codziennie

"Moja pszczółka. Im trudniej nadążyć za tą małą pszczółką... tym mam wrażenie, że jeszcze więcej wnosi w nasze życie radości i uśmiechu. A jej pokoik to najbardziej urocze pomieszczenie w naszym domu" - napisała czule Sołtysik na Instagramie. Widzimy, że w pokoju Antoniny dominują ciepłe kolory i klasyka. Białe meble zostały zestawione z minimalistyczną fototapetą w białe kwiaty i nie jest to jedyny "roślinny" element tego pomieszczenia. Antonina ma w pokoju poduszki w kształcie kwiatów oraz basen z kulkami, również w tym samym kształcie i w kolorze szałwiowym. Całość wygląda bardzo przytulnie.

Obserwujący Sołtysik nie mogą się napatrzeć na ten wyjątkowy wystrój. "Jakie piękne poduchy!", "Śliczne miejsce dla córeczki" - czytamy zachwyty w komentarzach. Co ciekawe, Antonina lubi się przebierać. Widzimy w poście, że ma na sobie strój pszczoły.

Bajkowy pokój Antoniny SołtysikOtwórz galerię

Patrycja Sołtysik długo czekała na córkę. Tak pisała o jej narodzinach

Żona dziennikarza nie ukrywała, że pokój czekał na Antoninę bardzo długo. Sołtysik przedtem kilkukrotnie poroniła, o czym odważnie mówiła w mediach, dodając otuchy innym kobietom. Narodziny córki opisała na Instagramie. "Z ogromną przyjemnością i jeszcze większym wzruszeniem chciałabym powiedzieć wam, że od dziesięciu dni jesteśmy już razem. Antonina Irenka urodziła się 17.07 i dopełniła naszą rodzinkę. To były najpiękniejsze dni tylko dla nas, pełne miłości, czułości, wzruszeń i emocji, które zostaną we mnie na zawsze! Ten pierwszy czas naszej czwórki w obecności najbliższych dla nas osób sprawił, że piękniejszego początku wspólnej drogi nie mogłam sobie wymarzyć. A przed nami... całe życie!" - przekazała radośnie.