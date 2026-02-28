Barbara Kurdej-Szatan, czyli gwiazda "M jak miłość", "Miłość ma cztery łapy", "Dzień dobry, kocham cię!" oraz "Porady na zdrady 2" pokazuje fanom na Instagramie nie tylko kulisy nowych projektów zawodowych, ale i wybrane szczegóły dotyczące sfery prywatnej. Wiemy, że gwiazda wzięła się za sypialnię, którą gruntownie odświeżyła.

REKLAMA

Zobacz wideo Pomagała urządzać dom Kurde-Szatan. Tak wspomina wspołpracę

Barbara Kurdej-Szatan z przemianą sypialni. Postawiła na nieoczywisty kolor

Aktorka pokazała na InstaStories, jak udało jej się z mężem wyremontować sypialnię. Okazuje się, że znani małżonkowie nie chcą w tym miejscu klasyki, nudy i minimalizmu - postanowili pomalować ściany na zielono. Meble są również klasyczne i wykonane z drewna. "Jeden pokój prawie gotowy" - dodała Kurdej-Szatan. Pokazała ponadto proces przygotowań do wykończenia tego pomieszczenia. Wybrała się z mężem na zakupy, następnie aktorka zabezpieczyła listwy, a Rafał Szatan chwycił za wałek i malował ściany. Widać, że zakochani są dumni z efektu finalnego.

Pisaliśmy w tej publikacji, że małżonkowie mają apartament w stolicy. Szczególnie zachwyca w nim kuchnia, salon oraz taras, który ma obłędny widok na miasto. Co ciekawe, małżonkowie zamienili dom pod Warszawą na wspomniane mieszkanie.

Remont u SzatanówOtwórz galerię

Barbara Kurdej-Szatan tworzy z mężem jako zgrany duet. Nie zawsze tak było

Gwiazda nie ukrywa, że w tym związku są małe kłótnie i chwile, kiedy nie jest kolorowo. Przełomem dla relacji były narodziny córki. - My się zaczęliśmy docierać tak naprawdę, dopiero jak Hania się urodziła, bo wszystko tak szybko się toczyło, że nie mieliśmy w ogóle czasu na jakieś przemyślenia i dopiero potem się okazało, że jednak warto było chyba troszeczkę pomyśleć - wyznała Kurdej-Szatan.

- Wydaje mi się, że jak się pojawiają problemy, to nagle te problemy urastają do jakiejś ogromnej rangi. One nas przytłaczają i takie wielkie się robią, ale jeżeli gdzieś tam na końcu u schyłku nie ma miłości, to się rozpadnie. A jeżeli ta miłość tam jest i łączy, i się nie rozpadnie, no to jeszcze można to wszystko jakoś posklejać. Tak to chyba u nas było - dodała następnie.