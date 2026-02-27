Ola Kot zyskała ogólnopolską rozpoznawalność jako prezenterka Eska TV. Ze stacją związana była przez niemal 15 lat, jednak w styczniu tego roku ogłosiła, że czas na kolejne zawodowe wyzwania. Obecnie Kot można oglądać w "Dzień dobry TVN", gdzie spełnia się jako pogodynka. Przez lata medialnej kariery prezenterka zebrała spore gron fanów na Instagramie, z którymi dzieli się również urywkami prywatnego życia. Ola Kot i jej partner Wiktor Brzozowski mają nowoczesne i przytulne mieszkanie z charakterem.

REKLAMA

Zobacz wideo Wybrała życie z dala od miasta

Tak mieszka Ola Kot. Ten gadżet w salonie robi wrażenie

Jak możemy podejrzeć na zdjęciach i nagraniach, które Ola Kot publikuje w mediach społecznościowych, prezenterka ma nieduże, ale funkcjonalne i bardzo personalnie urządzone mieszkanie. Kuchnia została wykończona w stonowanych odcieniach - szafki mają czarne, połyskujące fronty i białe blaty. Dodatkową przestrzeń do gotowania zapewnia ustawiona na środku wyspa.

Pomieszczenie jest otwarte na salon, który zdecydowanie jest królestwem domu. Stanęła w nim duża, biała kanapa, drewniany stolik kawowy, a na podłodze znalazł się szary dywan. Pod telewizorem można zobaczyć z kolei białą półkę na książki wykonaną z palet. Stonowane odcienie mebli przełamują kolorowe dekoracje - poduszki, figurki (wiele z nich w kształcie kotów), a także nietypowy żyrandol ozdobiony papierowymi pomponami. Największe wrażenie robią jednak dwie maszyny do gier ustawione w rogu pomieszczenia. Taki gadżet w salonie to prawdziwa rzadkość.

mieszkanie Oli KotOtwórz galerię

Dekoracji nie brakuje również w sypialni

W sypialni Oli Kot stanęło duże łóżko z białym zagłówkiem, za którym widać zabudowę z półkami. Wypełniają je przeróżne pamiątki, bibeloty, książki, a także obrazki. Prezenterka ma też swój kącik do pracy składający się z niedużego biurka i wygodnego, wiklinowego fotela. Podwieszany fotel znalazł się również na niewielkim balkonie, z którego można podziwiać panoramę miasta.

Łazienka w mieszkaniu prezenterki jest nieduża, a poza toaletą i umywalką mieści się w niej również prysznic. Pomieszczenie wykończone jest w raczej ciemnych kolorach, ale Ola Kot zdecydowała się na jedno niecodzienne rozwiązanie. Ściana nad toaletą została wykończona z użyciem niedużych, brązowych i czarnych płytek, które wyglądają bardzo dekoracyjnie.