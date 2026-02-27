Małgorzata Tomaszewska tak się urządziła. Spójrzcie na krzesła w jadalni

Małgorzata Tomaszewska postanowiła zaprosić do domu kamery serwisu Vivy.pl i pochwalić się swoim warszawskim mieszkaniem. Prezenterka "Dzień dobry TVN" chętnie dzieli się swoją codziennością w mediach społecznościowych, ale unika pokazywania twarzy swojej dwuletniej córki i narzeczonego Roberta. Tym razem fani gwiazdy mogli zobaczyć nieco więcej.

Zobacz wideo Syn Tomaszewskiej doradza jej w ważnych kwestiach

W mieszkaniu Małgorzaty Tomaszewskiej. Uwagę przykuwają designerskie krzesła

W salonie Małgorzaty Tomaszewskiej uwaga skrada duża i zapewne bardzo wygodna kanapa obita jasnym materiałem. Z kolei w samym sercu jadalni gwiazdy możemy dostrzec okrągły stół i krzesła o bardzo ciekawym designie. To tam cała rodzina może zasiadać wspólnie przy posiłkach. W tym samym pomieszczeniu jest też strefa dziecięca, dla córki prezenterki. Składa się na nią stolik, różowy fotel, a także półka z książkami i zabawkami. Podczas nagrania Małgorzata Tomaszewska pochwaliła się także licznymi rodzinnymi pamiątkami i fotografiami.

Małgorzata Tomaszewska pochwaliła się mieszkaniem!Otwórz galerię

Tomaszewska marzy o domu pod Warszawą. "Tego mi tutaj brakuje"

Pomimo tego, że mieszkanie Małgorzaty Tomaszewskiej jest urządzone bardzo gustownie, prezenterka nie ukrywa, że marzy jej się dom pod Warszawą. - Lubię Mokotów i tutaj mam blisko, żeby załatwić sprawy, blisko do szkoły (...), ale marzę o domu. O domu pod Warszawą, żebyśmy mieli naturę. Ja bardzo lubię tak zwane uziemianie, czyli chodzenie po trawie i nawet jak jest zimno, to lubię sobie zdjąć buty i pochodzić trochę po trawie, poczuć naturę, poprzytulać się do drzew, podotykać korę. Tego mi tutaj brakuje, to znaczy, zawsze mogę wyjść do parku, ale trochę wyglądam jak wariatka - stwierdziła Małgorzata Tomaszewska.

Tomaszewska zachwyciła stylistę na ramówce TVN

Małgorzata Tomaszewska pojawiła się ostatnio na prezentacji wiosennej ramówki TVN. Prezenterka zachwyciła stylistę fryzur. - Jak większość gwiazd, postawiła na fale. Ograła je jednak w nieco inny, bardziej niekonwencjonalny sposób. Celebrytka zarzuciła wszystkie włosy do tyłu, odsłaniając tym samym ramiona. To bardzo dobre rozwiązanie, które jednak rzadko jest wybierane. Całość prezentuje się bardzo elegancko i lekko. Nie można się do niczego przyczepić - powiedział Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem.