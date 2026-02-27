Mikołaj Roznerski, czyli gwiazdor "M jak miłość", "Miłość do kwadratu", "Porady na zdrady" oraz "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" zbiera siły do grania i występowania przed kamerami z dala od gwaru show-biznesu. Znalazł ukojenie wśród drzew, w bardzo nowoczesnym domu. Ma on 82 m2 i został wykończony dzięki niebanalnym rozwiązaniom. Co takiego znajduje się w nieruchomości aktora?

Zobacz wideo Rozner ma własną kawę. A co z lokalem?

Mikołaj Roznerski ma inteligentny dom. Odważne rozwiązanie w łazience

Aktor postawił na nowoczesny projekt - dom da się pilnować z poziomu aplikacji w telefonie. Każde miejsce jest tutaj dobrze zagospodarowane, zaczynając od wejścia, a kończąc na drugim piętrze. W domu dominuje głównie drewno i biel, ale wyjątek stanowi łazienka - Roznerski postanowił wyróżnić to pomieszczenie zieloną farbą. Nie tylko ściana zadziwia w tym pomieszczeniu - z łazienki można dostać się prosto na podwórko przez całkowicie przeszklone drzwi. Kuchnia i salon są dobrze oświetlone, ponieważ znajdziemy tutaj duże okna i taras z malowniczym widokiem na las.

Są miejsca w tym domu, w których dominuje prostota - mowa tutaj o sypialni aktora. Ponownie widzimy biel i dużą szafę, która mimo wszystko nie rzuca się w oczy. Roznerski jest bardzo zadowolony z projektu domu i zachwalał go zresztą w rozmowie dla WP. - Zawsze chciałem jasną przestrzeń, oszczędną. Chciałem dużo drewna jasnego w kuchni. Bo bardzo chciałem, żeby było bardzo rodzinnie i ciepło, żeby to było takie moje ukochane miejsce na ziemi - przekazał.

Leśny dom RozneraOtwórz galerię

Mikołaj Roznerski nie boi się ciężkiej pracy. Wiele rzeczy zrobił sam dookoła domu

Okazuje się, że jak trzeba, to aktor samodzielnie wykona część niezbędnych czynności związanych z urządzaniem wnętrza. Zaznaczył to w wywiadzie. - Dom jest już gotowy i teraz po prostu własnymi 'ręcami', że tak powiem, w cudzysłowie mówię 'ręcami' oczywiście, wykonuję te różne rzeczy. Mam jeszcze pomoc architekta (...), ale meble do skręcenia, ogród do robienia, to zostawiam dla siebie, bo to będzie czysta przyjemność, żeby to zrobić - przekazał Roznerski.