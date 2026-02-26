Milena Lewandowska jest starszą siostrą Roberta Lewandowskiego. Choć jest mniej znana niż jej brat, również chętnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie publikuje treści związane przede wszystkim z aranżacją wnętrz. Lewandowska zawodowo jest właśnie projektantką. Od czasu do czasu obserwatorzy mają przy tym okazję zobaczyć także, jak urządzone jest jej mieszkanie. Robi ono spore wrażenie.

Tak mieszka Milena Lewandowska. Wnętrza mogą inspirować

Lewandowska z rodziną mieszka w warszawskiej kamienicy. Jej mieszkanie to istna perełka, w której połączono elegancję i styl vintage z nowoczesnością. Na ścianach dominują jasne kolory, przełamywane jednak m.in. wzorzystymi tapetami oraz bardziej odważnymi odcieniami w poszczególnych pomieszczeniach. W oczy rzuca się także drewniany parkiet, który w przedpokoju, uzupełniła nietypową formą dywaniku - stworzyła go z czarno-białych płytek retro, nadając dodatkowego charakteru całemu wnętrzu. Co ciekawe, hol wydaje się także dość przestronny, gdyż na jednej ze ścian zamontowano spore lustro. Drzwi wejściowe do apartamentu od strony wewnętrznej są przy tym czerwone.

W innych wnętrzach Lewandowska również stawia na klasyczną biel, przełamywaną kolorowymi elementami - w tym skórzanymi i drewnianymi meblami oraz licznymi ozdobami czy książkami na półkach. Widoczne są także rośliny, które dopełniają wystrój pokoi. W salonie najważniejszy element stanowi jednak biały kominek, który często, przystrojony w zależności od okazji, pojawia się na zdjęciach.

Milena Lewandowska obchodziła niedawno urodziny. Takie życzenia złożył jej brat

Jak wiadomo, Milena i Robert Lewandowscy są sobie bardzo bliscy. Rodzeństwo wspiera się nawzajem i chętnie spędza wolne chwili w swoim towarzystwie. 8 lutego siostra piłkarza obchodziła swoje 41. urodziny. Z tej okazji Lewandowski opublikował z nią zdjęcie w mediach społecznościowych oraz przekazał życzenia. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, siostro! Sto lat! Wspaniałych podróży, spełnienia wielkich marzeń i dobrej energii na nadchodzący rok" - napisał w poście sportowiec. Ich wspólną fotografię znajdziecie w artykule: "Lewandowski zapozował w ramionach siostry. Niewielu wie, czym zajmuje się Milena".