Dariusz Wardziak, znany w mediach jako Darek Stolarz, jest cenionym stolarzem oraz projektantem mebli, który od lat pomaga innym w metamorfozach wnętrz. Widzowie doskonale znają go z programu "Totalne remonty Szelągowskiej". Nie tak dawno dołączył do ekipy formatu "Nasz nowy dom". - Będę realizować nietypowe projekty. Od tego jestem - opowiadał na antenie. Oprócz kariery telewizyjnej Darek Stolarz prężnie działa także w mediach społecznościowych. Na instagramowym profilu projektanta mebli można znaleźć kadry z jego mieszkania.

Darek Stolarz ma stylowe mieszkanie, ale to balkon kradnie show. Niebywałe, jak go urządził

Darek Stolarz mieszka ze swoją żoną i chętnie pokazuje w mediach społecznościowych kadry ze stylowego gniazdka. W salonie znajdują się: duża, granatowa kanapa, fotele, szare meble oraz telewizor. Uwagę przykuwa także drewniany stolik, na którym widnieje wazon z kwiatami. We wnętrzu nie brakuje elementów w stylu glamour, w tym m.in. lamp ze srebrnymi wykończeniami. Na wiszących półkach widać książki oraz ozdoby. To jednak nie wszystko, ponieważ jednym z ciekawszych elementów mieszkania Stolarza jest balkon ze sztuczną trawą i meblami ogrodowymi. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się bardzo stylowo i oryginalnie. Po kadry z mieszkania Darka Stolarza zapraszamy do naszej galerii.

Darek Stolarz o meblach w mieszkaniu. "Wszystkie wykonałem sam"

Darek Stolarz to prawdziwy ekspert, który wykorzystał swoje umiejętności do urządzenia wnętrza. Jak się okazuje, sam wykonał meble do mieszkania. - Dżentelmeni nie będą rozmawiać o tym, kto projektował mieszkanie. Moja żona ma duży wpływ na to, natomiast meble w naszym mieszkaniu wszystkie wykonałem sam. Troszeczkę jej wcisnąłem kilka rzeczy, które się na początku nie podobały, a teraz się podobają - powiedział dla portalu Show News. Wspomniał także o swoich preferencjach. - Nie lubię zrobić dwóch takich samych szaf. Zawsze sobie coś utrudnię, tylko problem jest taki, że potem zaczynają się schody. Wracam do domu zdenerwowany - dodał.