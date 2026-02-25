Marcin Szczurkiewicz to jeden z członków Kabaretu Skeczów Męczących. Jego rozpoznawalność znacznie wzrosła w 2010 roku. Wówczas zaczął być prowadzącym teleturnieju "Kabaretożercy". W kolejnych latach wraz ze swoim kabaretem stał się jedną z głównych twarzy Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej. Na Polsacie współprowadzi również, wspólnie z Karolem Golonką, program "Klinika Skeczów Męczących". Szczurkiewicz prowadzi poza tym profil w mediach społecznościowych, gdzie fani mogą zobaczyć kulisy jego życia.

Jak mieszka Marcin Szczurkiewicz? Tak wyglądają wnętrza domu znanego kabareciarza

Osobistym aspektem działalności Marcina Szczurkiewicza jest jego profil w mediach społecznościowych "Biegam i piję". Od 2018 roku regularnie publikuje tam wpisy dokumentujące jego sportowe aktywności, przeplatając je humorem i dystansem do siebie. W tle można zauważyć również, jak wygląda posiadłość kabareciarza. Od razu widać, że mieszkanie utrzymane jest w nowoczesnym, minimalistycznym stylu z nutą przytulności.

Dominują jasne ściany, proste formy mebli i kontrastujące, ciemne powierzchnie, które nadają wnętrzu elegancji. W centralnej części mieszkania uwagę przyciąga zabudowa kuchenna na wysoki połysk w czarnym kolorze. Sprzęty AGD są wkomponowane w zabudowę, co podkreśla nowoczesny charakter przestrzeni. Jasne blaty i ściany równoważą ciemne akcenty. Zdjęcia znajdziecie poniżej. Jak oceniacie takie rozwiązania?

Marcin Szczurkiewicz jest znany z Kabaretu Skeczów Męczących. Tak mieszka

Salon Marcina Szczurkiewicza jest utrzymany w jasnych barwach. W oczy rzuca się dekoracyjny kominek z ozdobną ramą, który pełni funkcję estetyczną. W jego pobliżu ustawiono minimalistyczne dodatki i nastrojowe oświetlenie, które wieczorami może tworzyć bardzo przytulny klimat. Wnętrze uzupełniają lampy, półki i starannie dobrane dekoracje. W sypialni kabareciarza znajdziemy głównie jasne elementy. Jasne łóżko z ozdobnym zagłówkiem to główna część pokoju. Widać również, że Szczurkiewicz wybrał do pokojów swojej posiadłości drewniane, brązowe drzwi. Zdjęcia znajdziecie w galerii. ZOBACZ TEŻ: Kabaret Chyba z szokującym oświadczeniem. Jeden z komików odchodzi. Wiadomo, co się stało