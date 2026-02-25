Dwa lata temu Monika Mrozowska pochwaliła się na Instagramie, że rozpoczęła budowę nowego domu. Od tego momentu na profilu aktorki co jakiś czas pojawiały się informacje o postępach na placu budowy. W listopadzie ubiegłego roku Mrozowska pokazała skończoną elewację. Wygląda jednak na to, że przed nią jeszcze sporo pracy. W najnowszym wpisie aktorka dała jasno do zrozumienia, że budowa domu to naprawdę czasochłonne i kosztowne przedsięwzięcie.

Monika Mrozowska pokazała kadry z nowego domu. "Trochę się boję"

"Kiedyś napiszę wam wszystko. Opiszę każdy etap, przez który musiałam przejść. Każdy zakręt. Każdy upadek. I każde ponowne wspinanie się pod górę. Ale jeszcze nie teraz" - zaznaczyła w najnowszym wpisie na Instagramie Mrozowska. Aktorka, która zdobyła popularność dzięki roli w "Rodzinie zastępczej", zdradziła, że wiele osób odradzało jej budowę domu. "Poprzeczkę zawiesiłam sobie bardzo wysoko. Nie raz słyszałam: 'Po co ty to robisz?', 'A co, jak się nie uda?' - wspominała. Na zdjęciu widzimy ją w towarzystwie projektantki wnętrz. Choć Mrozowska ma za sobą naprawdę intensywny czas, to jeszcze sporo rzeczy zostało do zrobienia. Aktorka wierzy jednak, że wysiłek przyniesie upragnione efekty. "Po spotkaniu wsiadłam do auta i popłakałam się, bo trochę się boję. Ale jest tyle innych rzeczy, których się boję, a jednak je robię. Poza tym… Co będzie, jeśli to wszystko się uda?" - zastanawiała się we wpisie.

W komentarzach zaroiło się od słów wsparcia. "Pewnie, że się uda, a raczej powinnam powiedzieć, nie 'uda się', tylko 'zrobisz to!'", "Na bank się uda! Powodzenia", "Dasz radę dziewczyno, brawo" - pisały jej fanki. Zdjęcia z domu znajdziecie w naszej galerii.

Monika Mrozowska szczerze o pieniądzach na dom. "To są kwestie wyborów"

Jakiś czas temu Mrozowska w rozmowie z Plejadą zdradziła, jak reaguje na hejterskie komentarze, sugerujące, jakoby jej nowy dom miał być finansowany z alimentów od byłych partnerów. - Pojawia się złość, ale wiem, jak przygotowywałam się do budowy. To są kwestie wyborów. Tego, czy idziesz do Vitkaca i wydajesz wszystkie pieniądze, które zarobiłaś w miesiącu na buty, torebki i dodatki, czy jednak sukcesywnie odkładasz je na konto albo inwestujesz pieniądze w fundusze inwestycyjne, bo masz plan, że w ciągu dziesięciu lat chcesz wybudować własny dom - wyjaśniła.