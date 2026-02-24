Doda mieszka na co dzień w Warszawie, w klimatycznym i nowoczesnym apartamencie. W tym wnętrzu dominują takie kolory, jak czerń, biel. Widać też, że wokalistką nie stroni od luksusu. Czasem nie brakuje też bałaganu. Zobaczcie sami.

Doda ma ogromny salon. To tam pomieściła nagrody i wiele ozdób

Wokalistka na Instagramie często chwali się wygodną szarą kanapą, która stoi w salonie. Widzimy, że otwarta przestrzeń jest utrzymana w czarno-białej kolorystyce, na tle której pojawiają się liczne statuetki, obrazy, płyty, pamiątki i zdjęcia. Złote i różowe ramki również pasują do tej estetyki. Co ciekawe, Doda postawiła na połączenie salonu z częścią jadalnianą - widzimy biały stół z krzesłami. W tym samym kolorze są również schody prowadzące na górę.

Gwiazda postanowiła zaprosić fanów również do sypialni (to pomieszczenie widzieliśmy już kilka razy na Instagramie), gdzie dominują ciepło i minimalizm. Ogromne łóżko z tapicerowanym zagłówkiem, półka z ramkami i wszechobecny spokój. Ważnym elementem tego miejsca są ciemne zasłony. Wokalistka wiele razy podkreślała, że wysypia się w bardzo komfortowych warunkach, kiedy pomieszczenie jest odpowiednio przyciemnione.

Doda pokazała czarną kuchnię. Jej sprzątanie to koszmar

Przypomnijmy, że wokalistka pochwaliła się na Instagramie również ujęciami z kuchni. To pomieszczenie jest urządzone w nowoczesnym stylu. W oczy rzucają się tu przede wszystkim ciemne kolory. Dominują czarne, błyszczące fronty mebli. Warto w tym miejscu nadmienić, że czarne powierzchnie w połysku są niezwykle trudne w utrzymaniu czystości. Widać na nich każdą smugę, wszystkie odciski palców czy okruszki. Niezbyt dobrym pomysłem było też położenie na podłodze beżowych, gładkich kafli. Na nich również widać każdy, najdrobniejszy nawet brud (więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ). Jasna jest za to łazienka z motywem marmuru. Jakiś czas temu piosenkarka pokazała to wnętrze, a uwagę zwracał chaos, jaki się tam wkradł.