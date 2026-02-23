Powrót na stronę główną

Ewa Gawryluk pokazała nowoczesną kuchnię, którą zaprojektowała. Spójrzcie na ten okap

Ewa Gawryluk zamieszkała z ukochanym w domu pod Warszawą. Aktorka pokazała w mediach społecznościowych, jak urządziła kuchnię. To dla niej bardzo ważne pomieszczenie w domu.
Ewa Gawryluk pokazała nowoczesną kuchnię, którą zaprojektowała. Spójrzcie na ten okap
Ewa Gawryluk pokazała nowoczesną kuchnię, którą zaprojektowała. Spójrzcie na ten okap; fot. kapif.pl; instagram.com/ewa_gawryluk

Ewa Gawryluk to ceniona polska aktorka, która od lat związana jest z serialem "Na Wspólnej". W czerwcu 2024 roku poślubiła Piotra Domanieckiego. Para zamieszkała w domu pod Warszawą, który w przeszłości należał do rodziny jej ukochanego. Zakochani przeprowadzili się do wymarzonego lokum po uprzednim zrobieniu generalnego remontu. Gwiazda "Na Wspólnej" chętnie chwali się zaprojektowanymi przez siebie wnętrzami w mediach społecznościowych. Ostatnio podzieliła się kadrem z kuchni. Jak sama przyznała, to jedno z najważniejszych pomieszczeń w jej domu. 

Zobacz wideo Jeleniewska nie może znaleźć mieszkania w Warszawie. Taka cena to totalna przesada

Ewa Gawryluk pochwaliła się kuchnią. Spójrzcie na ten okap!

Ewa Gawryluk w nowym domu połączyła tradycję z nowoczesnością. Postawiła na klasykę oraz wyraziste elementy. Ostatnio Gawryluk opublikowała w sieci zdjęcie ze swojej kuchni, więc mieliśmy okazję podejrzeć, jak ją urządziła. Wnętrze utrzymane jest w barwach czerni i bieli. Marmurowe blaty dodają pomieszczeniu elegancji i jednocześnie surowości, a białe meble stanowią dla nich idealne tło. Uwagę zwraca także okazały okap, który stanowi również element dekoracyjny. Aktorka bardzo lubi gotowanie, więc w tej części domu spędza dużo czasu. 

Gotowanie to dla mnie coś więcej niż obowiązek. To rytuał. Zapachy, smaki, cisza, w której mogę pobyć sama ze sobą. Lubię te chwile, kiedy w garnku coś powoli się gotuje, a ja mam poczucie, że świat na moment przestaje się spieszyć

- napisała na Instagramie gwiazda "Na Wspólnej".

Tak mieszka Ewa Gawryluk. Aktorka sama zaprojektowała wnętrze domu

Na początku lutego Ewa Gawryluk i Piotr Domaniewski gościli w swoim domu kamery "Dzień dobry TVN". Małżonkowie oprowadzili Mateusza Hładkiego po swoim stylowym domu. Okazało się, że w przeciwieństwie do wielu gwiazd aktorka i jej ukochany nie zdecydowali się na duży metraż. Zastosowali jednak przemyślane rozwiązania, dzięki którym nie brakuje im przestrzeni. 

Nieruchomość położona jest z dala od zgiełku miasta i para ma do dyspozycji taras i ogród. Wcześniej w domu mieszkała rodzina ukochanego aktorki. - Urodziłem się w Warszawie, ale tutaj mieszkała moja babcia, tutaj wychowywała się moja mama, więc często tu przyjeżdżałem. Tata postawił ten dom, który Ewa przeprojektowała i wyremontowała - opowiedział Piotr Domaniecki w programie "Dzień dobry TVN". 

 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/12 Podajemy dwa nazwiska, ty wskazujesz trzecie, a łączyć je ma imię. Tak więc: Brodzik, Jóźwik...

W tym quzie pytamy o polskie gwiazdy. Podajemy dwa nazwiska znanych osób, dobierz do nich trzecie
Popularne