Ewa Gawryluk to ceniona polska aktorka, która od lat związana jest z serialem "Na Wspólnej". W czerwcu 2024 roku poślubiła Piotra Domanieckiego. Para zamieszkała w domu pod Warszawą, który w przeszłości należał do rodziny jej ukochanego. Zakochani przeprowadzili się do wymarzonego lokum po uprzednim zrobieniu generalnego remontu. Gwiazda "Na Wspólnej" chętnie chwali się zaprojektowanymi przez siebie wnętrzami w mediach społecznościowych. Ostatnio podzieliła się kadrem z kuchni. Jak sama przyznała, to jedno z najważniejszych pomieszczeń w jej domu.

Ewa Gawryluk pochwaliła się kuchnią. Spójrzcie na ten okap!

Ewa Gawryluk w nowym domu połączyła tradycję z nowoczesnością. Postawiła na klasykę oraz wyraziste elementy. Ostatnio Gawryluk opublikowała w sieci zdjęcie ze swojej kuchni, więc mieliśmy okazję podejrzeć, jak ją urządziła. Wnętrze utrzymane jest w barwach czerni i bieli. Marmurowe blaty dodają pomieszczeniu elegancji i jednocześnie surowości, a białe meble stanowią dla nich idealne tło. Uwagę zwraca także okazały okap, który stanowi również element dekoracyjny. Aktorka bardzo lubi gotowanie, więc w tej części domu spędza dużo czasu.

Gotowanie to dla mnie coś więcej niż obowiązek. To rytuał. Zapachy, smaki, cisza, w której mogę pobyć sama ze sobą. Lubię te chwile, kiedy w garnku coś powoli się gotuje, a ja mam poczucie, że świat na moment przestaje się spieszyć

- napisała na Instagramie gwiazda "Na Wspólnej".

Tak mieszka Ewa Gawryluk. Aktorka sama zaprojektowała wnętrze domu

Na początku lutego Ewa Gawryluk i Piotr Domaniewski gościli w swoim domu kamery "Dzień dobry TVN". Małżonkowie oprowadzili Mateusza Hładkiego po swoim stylowym domu. Okazało się, że w przeciwieństwie do wielu gwiazd aktorka i jej ukochany nie zdecydowali się na duży metraż. Zastosowali jednak przemyślane rozwiązania, dzięki którym nie brakuje im przestrzeni.

Nieruchomość położona jest z dala od zgiełku miasta i para ma do dyspozycji taras i ogród. Wcześniej w domu mieszkała rodzina ukochanego aktorki. - Urodziłem się w Warszawie, ale tutaj mieszkała moja babcia, tutaj wychowywała się moja mama, więc często tu przyjeżdżałem. Tata postawił ten dom, który Ewa przeprojektowała i wyremontowała - opowiedział Piotr Domaniecki w programie "Dzień dobry TVN".