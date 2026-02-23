Andrzej Piaseczny zalicza się do grona gwiazd, które od wielkomiejskiego zgiełku wolą zaciszne otoczenie natury. Wokalista wraz z partnerem i mamą mieszka w urokliwej wsi Oblęgór położonej w Górach Świętokrzyskich. Dom, którego budowę piosenkarz nadzorował osobiście, wyróżnia się na tle pozostałych budynków w okolicy. Muzyk zdecydował się bowiem na nietypowy kolor elewacji.

Tak mieszka Andrzej Piaseczny. Piosenkarz osiadł z dala od miejskiego zgiełku

Andrzej Piaseczny na co dzień ceni sobie spokój i bliskość natury, które pozytywnie wpływają na jego twórczość. Jego wiejska posiadłość przyciąga wzrok nie tylko ze względu na powierzchnię. Muzyk zdecydował, że jego dom będzie różowy. Kolor elewacji kontrastuje z wszechobecną zielenią. Artysta jest zapalonym ogrodnikiem, hoduje nie tylko rośliny ozdobne, ale także własne owoce i warzywa, którymi chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Piasek znalazł na wsi swój azyl.

Wieś to jest jakbyśmy byli w zupełnie innej strefie czasowej. Tak jakby czas płynął zupełnie inaczej, wolniej. Tam oddycha się głębiej, żyje się troszeczkę wolniej i ma się czas na to, żeby pogrzebać w ziemi, popracować w ogrodzie itd.

- zachwalał w rozmowie z Plotkiem. Piosenkarz przyznał, że w Oblęgorze znalazł swoje miejsce na ziemi. - Czasem to nie my wybieramy miejsca, a miejsca wybierają nas - dodał artysta.

Dom Andrzeja Piasecznego urządzony jest w stylu rustykalnym. Przytulne wnętrza zachęcają do odpoczynku

Również wnętrze domu wpisuje się w wiejski klimat. Próżno tam szukać nowoczesnych rozwiązań. Piaseczny postawił na drewno i jasne kolory. Najważniejszym pomieszczeniem w gniazdku artysty jest przestronny salon, w którego sercu znajduje się kominek. Klimatyczna jest także jadalnia oświetlona kolorowymi lampami. Piosenkarz spędza dużo czasu również w kuchni, w której znalazły się szafki wykonane z jasnych desek, które kontrastują z ciemnymi ścianami. ZOBACZ TEŻ: Andrzej Piaseczny nie liczy na emeryturę od państwa. Wyznał, dlaczego nie płaci składek ZUS