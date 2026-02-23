Friz został milionerem w wieku 23 lat, a wszystko zaczęło się w jego domowym zaciszu. Mieszkając jeszcze z rodzicami, regularnie nagrywał materiały i wstawiał je do sieci, dzięki czemu zbudować potężną społeczność. Wypromował również wielu innych twórców, a najbardziej swoją obecną żonę, Wersow. Obecnie ma luźne podejście do codzienności.

REKLAMA

Zobacz wideo Hi Hania rozwinęła karierę dzięki wsparciu Friza

Friz wie, że nie musi już chodzić do pracy. Dobrze zainwestował środki

Przedsiębiorca nie żyje w strachu o dobrobyt - tak zainwestował majątek, że nie martwi się już o finanse, nawet w dalekiej przyszłości. Wiemy, że część środków przeznacza w akcje spółek technologicznych. W ostatnim odcinku na kanale Warszawski Koks wspomniał o tym, jakie ma podejście do finansów. - Wszystko mogłoby się skończyć i ja do końca życia i tak nie muszę nic robić, bo się tak zabezpieczyłem, więc mogę się tym bawić na każdy sposób. Po prostu czy coś wyjdzie, czy nie wyjdzie, to jest jakaś gierka. Co nie wyjdzie, to się tu poprzestawia szachy, coś się porobi. Po prostu jest zabawa - przekazał Friz.

Przy okazji inwestowania w spółki nie zapomina o własnym wyglądzie - tę kwestię powierza jednak specjalistom. - Wy...ane, robię botoks, jest git. Robię ze dwa lata - oznajmił wprost. Posiadacz astronomicznej fortuny przeznacza środki nie tylko na urodę, ale przede wszystkim na rodzinę - widzimy, że Wersow, Friz i ich córka Maja żyją w dostatku. Najwięcej szczegółów na ten temat ujawnia sama Wersow, która obecnie spodziewa się drugiego dziecka.

Friz nie oszczędzał na weselu. Izabela Janachowska przyjrzała się sprawie

Ta wyjątkowa uroczystość była tak wielkim dniem dla Friza i Wersow, że doczekała się ekranizacji. Zakochani przedstawili miłosną historię w filmie "Friz & Wersow. Miłość w czasach online". Zagraniczna ceremonia wyniosła niemal dwa miliony, co przedstawiliśmy Izabeli Janachowskiej. - Pamiętajmy, że organizacja ślubu i przyjęcia to bardzo indywidualna kwestia. Każda para ma inne potrzeby, marzenia i możliwości finansowe, i to jest w porządku - omówiła ekspertka od ślubów i wesel, zaznaczając, że o finanse influencerów nikt nie powinien się martwić.