Obecnie Barbara Kurdej-Szatan wraz z mężem Rafałem Szatanem oraz córką Mają i synem Heniem mieszkają w centrum Warszawy. Jak donosi portal regiodom.pl, ich nowoczesny apartament ma ok. 200 metrów kw. Co ciekawe, wcześniej aktorka mieszkała poza miastem. - Przeprowadzka to był pomysł Rafała, ale postawiłam jeden warunek: nowe mieszkanie nie może być mniejsze niż nasz dom i obowiązkowo musi mieć piękny widok. Mąż spełnił moje marzenia - mówiła w "Kulisach Sławy" programu "Uwaga". Jak wyglądają wnętrza apartamentu?

Barbara Kurdej-Szatan urządziła mieszkanie z ogromnym wyczuciem. Taras zrobi wrażenie na każdym

Mieszkanie jest dwupoziomowe, więc aktorska para z pewnością nie narzeka na brak miejsca. Jednym z ciekawszych pomieszczeń jest kuchnia - stanęły w niej czarne szafki z przeszkleniami i białymi blatami. Ściany przyozdobiły marmurowe płyty. Nie brakuje także drewnianych elementów, które świetnie komponują się z ciemniejszymi kolorami. "Kolory ziemi są zawsze w modzie i przede wszystkim - świetnie się w nich czuję, uwielbiam poranki z pachnącą kawą, domowe rodzinne obiady czy kolacje z przyjaciółmi" - pisała swego czasu aktorka.

W salonie stanęła ogromna kanapa, na której rodzina z pewnością spędza mnóstwo wolnego czasu. W tym pomieszczeniu dominują różne odcienie szarości. Ogromne wrażenie robi sporych rozmiarów taras, z którego rozciąga się piękny widok na Warszawę. Kurdej-Szatan przystroiła go kwiatami, krzewami i stylowym oświetleniem. Część powierzchni aktorka przerobiła na ogród zimowy. Trzeba przyznać, że całość robi piorunujące wrażenie. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Barbara Kurdej-Szatan w łazience postawiła na minimalizm. Sypialnia to istna oaza spokoju

Apartament z pewnością ma kilka łazienek. Jedna z nich urządzona jest skromnie i funkcjonalnie. Na całej ścianie umieszczono ogromną wannę z prysznicem. Naprzeciwko stanęły stylowe szafki z umywalką a po bokach półki na rzeczy do kąpieli. Aktorka zdecydowała się także na ciemne płytki imitujące drewniane panele. Sypialnia to już zupełnie inna bajka - jasne kolory, fikuśne rośliny i drewniane elementy. W centralnej części stanęło spore łóżko z miękkim zagłówkiem. To miejsce z pewnością sprzyja wypoczynkowi.

