Małgorzata Socha jest jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Widzowie doskonale znają ją z produkcji "Na Wspólnej", "Powrót do życia" oraz "Przyjaciółki". Oprócz tego Małgorzata Socha prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje aż milion użytkowników. Od czasu do czasu aktorka udziela także wywiadów w telewizji. 22 lutego w programie "Pytanie na śniadanie" wyemitowano materiał, w którym opowiedziała o swojej codzienności. Przy okazji widzowie mogli zobaczyć, jak wygląda jej dom.

Małgorzata Socha pokazała dom. W kuchni króluje biel

Małgorzata Socha mieszka w pięknym i przestronnym domu urządzonym w jasnych kolorach. Uwagę we wnętrzu przykuwa korytarz, w którym znajduje się szafa, wielkie okna oraz schody prowadzące na drugie piętro. Nie sposób przejść także obojętnie obok kuchni aktorki. W pomieszczeniu znajdują się białe meble, które zostały zestawione ze srebrnymi dodatkami. W centrum kuchni można dostrzec wyspę z krzesłami. Ogromne wrażenie robi także okno, które wpuszcza do pomieszczenia dzienne światło. Rozpościera się z niego przepiękny widok na ogród. Wnętrza domu aktorki łączą styl i elegancję. Po kadry z gniazdka Małgorzaty Sochy i jej rodziny zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Małgorzata Socha opowiedziała o swojej codzienności. "Poranki u nas w domu zawsze są intensywne"

Socha wspomniała w materiale o tym, jak wygląda jej życie rodzinne. - Moją najważniejszą życiową rolą (...), to jest bycie mamą. Poranki u nas w domu zawsze są intensywne, dużo się dzieje, dużo dobrych emocji i czasami tych złych, bo to nigdy nie wiadomo, którą nogą, które dziecko wstanie. Jest bardzo dynamicznie, trójka dzieci, pies, my z mężem gonimy każdą chwilę, ale myślę, że na koniec dnia każde z nas ma dużą satysfakcję z tego, że udaje nam się dokończyć ten dzień. Marzyłam o tym, żeby mieć prawdziwą rodzinę i taką pełną, bo ja wiem, gdzie jest moje miejsce, gdzie są moi bliscy, kto jest dla mnie najważniejszy - słyszymy w programie "Pytanie na śniadanie".

Socha wyjawiła także, że rutyna odgrywa bardzo ważną rolę w jej życiu. - Musiałam się nauczyć tego, żeby znaleźć ten moment na to, żeby zadbać o siebie. Kiedy też później widzi się efekty swojej rutyny, to tym bardziej dba się o to, żeby mieć na nią czas - podsumowała.