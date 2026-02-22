1 grudnia 2024 roku Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek zdradzili, że kupili swój pierwszy dom. Zakochani chętnie pokazywali, jak urządzają wnętrze, reklamując przy tym kolejne firmy. Obecnie także chwalą się na Instagramie ujęciami, na których widać, jak wygląda wykończona willa. Do tej pory media dosyć enigmatycznie pisały, że lokum znajduje się pod Warszawą. 22 lutego na antenie "halo tu polsat" Kurzajewski niespodziewanie zdradził więcej szczegółów.

To tam Maciej Kurzajewski mieszka z Katarzyną Cichopek

Maciej Kurzajewski jest zapalonym biegaczem, a swoimi osiągnięciami często dzieli się na Instagramie. W listopadzie ubiegłego roku prezenter wziął nawet udział w słynnym maratonie nowojorskim, a w Stanach Zjednoczonych dopingowała go Katarzyna Cichopek. 22 lutego Kurzajewski pojawił się na antenie "halo tu polsat", by pochwalić się, że bierze udział w półmaratonie, który startuje w jednej z podwarszawskich miejscowości. Zapytany przez reporterkę "halo tu polsat" o to, czy już wcześniej startował w wydarzeniu, wypalił, że nie, bo dopiero rok temu przeprowadził się z żoną do wspomnianej miejscowości. Po chwili dodał, że... mieszka o rzut beretem stąd.

Willa Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek mogła kosztować majątek

Doradca ds. nieruchomości Magdalena Chajko w rozmowie z redakcją ShowNews twierdziła, że Kurzopki mogli sporo zapłacić za wymarzoną willę. - Na takie rezydencje decydują się najbardziej zamożni Polacy - zaczęła. Po chwili wyjaśniła: "W popularnej wśród milionerów podwarszawskiej miejscowości taka posiadłość mogłaby kosztować nawet około 10-12 milionów złotych. Rezydencja jest pięknie położona, otoczona rzeczką i starymi drzewami, odgrodzona zielenią od okolicznych zabudowań. Gwarantuje intymność i spokój, co w przypadku ludzi z pierwszych stron gazet często jest warunkiem lokalizacji" - mogliśmy przeczytać.

