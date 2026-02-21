Agnieszka Chylińska ma unikatowy dom pełen obrazów. Dominują religijne

Agnieszka Chylińska jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek. W 2024 roku świętowała 30-lecie swojej działalności artystycznej. Mimo tak długiego stażu w show-biznesie Chylińska bardzo dba o swoją prywatność i rzadko dzieli się z fanami szczegółami życia osobistego. Od czasu do czasu pokazuje jednak w mediach społecznościowych wnętrza swojego domu.

Tak wygląda dom Agnieszki Chylińskiej. Co najbardziej zaskakuje?

Od razu rzuca się w oczy to, że piosenkarka ceni sobie różnych stylów, materiałów, detali i kolorów. Na samym początku wydaje się, że panuje tam chaos, ale w rzeczywistości wszystko jest spójne i odpowiedni dobrane. W trakcie pandemii Chylińska wrzucała wiele nagrań wideo ze swojego domu. W tle, oczywiście, można było zauważyć wnętrza jej posiadłości. O minimalizmie nie ma mowy.

Ściany pokrywają wzorzyste tapety, a przestrzeń wypełniają liczne obrazy, także z motywami świętych. Pojawiają się również szydełkowe dekoracje. Wśród mebli możemy dostrzec głównie drewniane elementy, lecz Chylińska stawia także chętnie na kolory - m.in. w obiciu foteli i kanap. Jak sama wyznała niegdyś, w jej domu ma panować "totalny syf", lecz zawsze dba ona o czystość na telewizorze. - U nas w domu jest totalny syf, ale telewizor to jest taka stara szkoła: musi być wyczyszczony mikrofibrą - ujawniła w rozmowie z "Super Expressem".

Agnieszka Chylińska skończy niebawem 50 lat. Przygotowała dla fanów niespodziankę

23 maja 2026 roku Chylińska będzie obchodzić 50. urodziny. Jak się okazuje, piosenkarka postanowiła w wyjątkowy sposób świętować. W ten sam dzień w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się jej koncert. "Nigdy wcześniej nie czułam się tak dobrze. Myślałam, że zapał, wiara w ludzi i w sens mojego bycia na scenie z czasem wyblaknie. Chcę wam z pełną uczciwością powiedzieć, że tak nie jest. Niech dowodem na to będzie zaproszenie na mój urodzinowy koncert. Nie mogłam sobie wymarzyć lepszej scenerii. Wy i ja. Impreza mojego życia i goście, których z ogromnym poczuciem szczęścia i zachwytu zapraszam, by świętowali ze mną moją 50-tkę" - opisała gwiazda w mediach społecznościowych.