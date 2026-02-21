Jóźwiak urządzała domy z Szelągowską, sama mieszka na 43 m2. Pochwaliła się wnętrzem

Marika Jóźwiak to popularna architektka wnętrz. Widzowie mogą kojarzyć ją z formatów "Domowe rewolucje" oraz "Totalne remonty Szelągowskiej", w których występowała. Obecnie Marika Jóźwiak prężnie działa w mediach społecznościowych, gdzie chwali się efektami współpracy z klientami. Jej instagramowy profil obserwuje aż 117 tysięcy użytkowników. Na koncie architektki wnętrz nie brakuje także kadrów z jej mieszkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Margaret ma dom w lesie. Kim się inspirowała?

Marika Jóźwiak chwali się kadrami z mieszkania. To powiesiła nad łóżkiem

Mieszkanie Mariki Jóźwiak ma 43 metry kwadratowe. Wnętrze urządzone jest jednak bardzo przestronnie, nowocześnie oraz funkcjonalnie. W salonie znajdują się dwie brązowe kanapy oraz mniejsze pufy. Uwagę przykuwają także duży telewizor i oryginalne obrazy powieszone na ścianach. Idealnym dopełnieniem wnętrza są kwiaty. Drzwi do sypialni w mieszkaniu Jóźwiak są przeszklone, co sprawia, że wnętrze wygląda na większe. Jak się okazuje, i w tym pomieszczeniu dominują jasne barwy. Architektka wnętrz zadbała także o dodatki - złote lampy oraz okrągłe lustro, które znajduje się nad łóżkiem. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się niezwykle stylowo. Po kadry z mieszkania Mariki Jóźwiak zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Mieszkanie JóźwiakOtwórz galerię

Marika Jóźwiak wprost o metrażu mieszkania. "Trzeba się nagimnastykować"

Jakiś czas temu Marika Jóźwiak opublikowała wpis w mediach społecznościowych, w którym wspomniała o wadach takiego metrażu mieszkania. "Sobotnie, gruntowne porządki w niewielkim mieszkaniu. Dobrą rzeczą jest to, że zajmują mniej czasu, a złą jest fakt, że człowiek musi się mocno nagimnastykować, żeby móc w nim wszystko poupychać tak, aby po skończonym sprzątaniu nadal nie wyglądało na zaśmiecone" - pisała. Jóźwiak przyznała także, że w mieszkaniu zabrakło miejsca na biblioteczkę. "Kocham czytać książki papierowe i robię to w ilościach jedna, dwie tygodniowo, więc jest szansa, że za rok będzie konieczne podjęcie trudnej decyzji, czy poświęcamy kolejną szafkę w kuchni, czy w garderobie" - pisała.