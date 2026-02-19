Tak mieszkają Edyta i Łukasz Golcowie. Widok z tarasu zapiera dech

Bracia Golec to od lat ulubieńcy Polaków. Paweł i Łukasz w swojej twórczości czerpią z tradycji góralskiej. Upodobanie ludowych motywów widać również w domu drugiego z wymienionych braci. Jego żona Edyta chętnie publikuje w mediach społecznościowych kadry z wnętrza ich gniazdka. Zobaczcie, jak mieszkają Golcowie.

Edyta i Łukasz Golcowie mieszkają w góralskiej willi. Połączyli klasykę z nowoczesnością

Edyta i Łukasz Golcowie mieszkają w Beskidzie Żywieckim. Ich drewniany dom ma powierzchnię ok. 350 metrów kwadratowych i położony jest w malowniczej okolicy. Para połączyła w swojej willi tradycyjny styl góralski z nowoczesnością. Na publikowanych przez wokalistkę zdjęciach możemy zobaczyć, że we wnętrzach dominuje drewno i jasne kolory. Kolejnym elementem nawiązującym do tradycji jest duży kaflowy piec, który znajduje się w salonie.

Na ścianach znalazły się natomiast góralskie ozdoby oraz obrazy z motywem religijnym. Klasykę reprezentuje także bujany fotel, który często przewija się na zdjęciach. Reszta mebli utrzymana jest w stylu nowoczesnym - wygodny beżowy narożnik, jasny stół i szafki. W domu nie zabrakło miejsca na prywatne studio nagraniowe, w którym małżonkowie pracują nad utworami Golec uOrkiestry.

Dom Edyty i Łukasza Golców otoczony jest zielenią. Takiego widoku można pozazdrościć

Golcowie mają do dyspozycji także ogromny ogród, w którym jest pełno zieleni. Ich dom posiada również przestronny taras, na którym małżonkowie uwielbiają przesiadywać. To właśnie to miejsce najczęściej pojawia się na zdjęciach. Nic dziwnego, gdyż widok na góry i wszechobecną zieleń zapiera dech. Jak się okazuje, Edyta Golec sama urządziła swoją góralską willę.

- Jak dom został wybudowany, to wiedziałam, w jakim duchu chcę go poprowadzić, jak go sobie wymarzyłam. Nikt nam niczego we wnętrzu nie projektował (...). Wystrój to praktycznie moja praca. Czasem posiłkowałam się pomocą dziewczyn, które mają styczność z projektowaniem wnętrz, ale raczej starałam się sama panować nad tym- zdradziła w rozmowie z Plotkiem.