W 2016 roku Beata Kozidrak podjęła decyzję o rozpoczęciu nowego etapu w życiu. Artystka wówczas wyprowadziła się do Warszawy. Wokalistka ma 320-metrową rezydencję, która architektonicznie nawiązuje do tradycyjnych dworków. W jednym z odcinków programu "Gwiazdy Prywatnie" na antenie TVN Style piosenkarka podkreślała, że bardzo rozważnie podchodziła do wyboru nowego domu i zależało jej przede wszystkim na poczuciu komfortu. - Wybierałam to miejsce przez kilka miesięcy. Czuję się tu bezpieczna. Dom ma 320 metrów, otaczam się w nim tylko złotem, bo pasował mi ten kolor. Na dole jest gościnny pokój, piwniczka winna, salon z kominkiem, jadalnia i kuchnia - opowiadała.

Dom Beaty Kozidrak zdecydowanie robi wrażenie. Sam budynek z zewnątrz jest biały, z brązowymi oknami i drzwiami oraz starannie zaplanowanym oświetleniem. Całość otacza zadbany ogród pełen roślin, wśród których ustawiono komfortowe meble do wypoczynku. Sama posiadłość ma dwa piętra i obejmuje m.in. przestronny salon, kuchnię, sypialnie, dwie garderoby, pokoje gościnne, piwniczkę na wino oraz ogród z dwoma tarasami.

Wnętrza są jasne i przestronne, utrzymane głównie w odcieniach beżu i, oczywiście, wspomnianego złota. Drewniane meble harmonijnie współgrają ze złotymi akcentami dekoracyjnymi. W kuchni dominują kremowe tony. Garderoba wokalistki może przyprawić o zawrót głowy z uwagi na liczbę ubrań.

Beata Kozidrak połączyła styl rustykalny z glamour

Beata Kozidrak we wnętrzach połączyła elementy glamour z rustykalnymi akcentami. We wnętrzach dominują jasne kolory oraz drewno. Z tego materiału wykonano m.in. masywny stół ustawiony w centralnej części salonu, a także stolik kawowy stojący obok wygodnej kanapy. Całości dopełniają liczne, oryginalne dodatki budujące klimat. Można zauważyć, że wokalistka lubi otaczać się sztuką, a na ścianach jest pełno obrazów. ZOBACZ TEŻ: Beata Kozidrak zabrała głos tuż przed świętami. "Cieszę się, że jestem na tym świecie"