Nie jest tajemnicą, że Klaudia Halejcio żyje w luksusowym domu za dziewięć milionów złotych. Willa aktorki i jej narzeczonego ma 500 metrów kwadratowych i znajduje się na wielkiej działce o powierzchni 1,2 hektara. Posiadłość ma liczne udogodnienia na miarę hollywoodzkich sław, a dzięki temu, że Klaudia Halejcio regularnie publikuje posty i nagrania z wnętrza domu, bez problemu możemy wszystko zobaczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Halejcio pokazuje salon w willi za dziewięć milionów

Klaudia Halejcio może spędzać całe lato na podwórku. To przygotowała dla najmłodszych

- To była taka inwestycja dla mnie najważniejsza. Jedni wydają na jakieś poszczególne mniejsze, nie wiem, np. drogie torebki. Dla mnie to, żeby mieć piękny dom, z działką, było priorytetem, marzeniem i czymś, do czego dążyłam - tak o zakupie nieruchomości mówiła Halejcio w "Super Expressie". Dom jest bardzo nowoczesny i domunuja w nim jasne kolory. Marmur, białe elementy i przestrzeń, do której można zapraszać sporo gości - aktorka i Wojciechowski postawili na projekt iście filmowy.

Zacznijmy od udogodnień na zewnątrz. Znana para marzyła o sporym basenie przed domem i taki też został tam umieszczony. Co ciekawe, zimą można zrobić z tego miejsca lodowisko dla dzieci. Warto zaznaczyć, że basen nie jest jedyną atrakcją przed domem. Halejcio pokazała na Instagramie strefę wypoczynkową w postaci patio z szarymi kanapami, boisko do siatkówki, stylowy plac zabaw, z którego korzysta najczęściej mała Nel i mnóstwo roślinności. Widzimy ponadto zjeżdżalnię, mini domek oraz huśtawkę. Z pewnością wiosna i lato są wyjątkowe dla rodziny Halejcio, ponieważ może spędzać z bliskimi całe dnie na dworze.

Klaudia Halejcio ma prywatną siłownię i jacuzzi. Kuchnia z jadalnią to majstersztyk

Gwiazda bardzo często nagrywa materiały w kuchni, gdzie nie brakuje nowoczesnych sprzętów, a także ciekawych kompozycji. Biały marmur został połączony z czernią i jasnym drewnem. Część elementów ma wysoki połysk, który świetnie widać na nagraniach. Halejcio zadbała o duży stół w części jadalnianej oraz świetną przestrzeń do relaksu w białym i minimalistycznym salonie.

Dom znanego duetu jest dobrze oświetlony, ponieważ ściany są częściowo przeszklone. To rozwiązanie dobrze wygląda nie tylko w salonie, ale i w prywatnej siłowni, która jest prosta, ale jednocześnie stylowa. W willi nie zabrakło także innego udogodnienia, którym jest ogromne jacuzzi i domowe kino. W łazience z kolei nie zabrakło wanny wolnostojącej oraz minimalistycznego prysznica.