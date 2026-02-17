Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych polskich artystek i zdecydowanie wykorzystuje swoje "pięć minut". Gra w filmach i serialach, nagrywa piosenki, prowadziła nawet własną firmę z ubraniami i kosmetykami, a od dłuższego już czasu inwestuje również w nieruchomości. Nie jest tajemnicą, że posiada kilka mieszkań, wśród których znajduje się to w kamienicy w centrum Warszawy oraz dom w lesie. Julia Wieniawa chętnie pokazuje kadry ze swoich mieszkań w social mediach, a tym razem pozwoliła zajrzeć fanom do łazienki.

Julia Wieniawa pokazała łazienkę w domu w lesie. Sama nie wierzy, że należy do niej

Julia Wieniawa wrzuciła na InstaStories nagrania prosto ze swojej łazienki i zaprezentowała fanom, jak ją urządziła. Na nagraniu widzimy, że połączyła drewno z wyrazistym kamieniem z mocnym grafitowym użyleniem. Ten materiał pojawia się zarówno na blacie, jak i na ścianie, tworząc tło do efektownego falującego lustra. Nie da się ukryć, że ten element nadaje luksusowego charakteru wnętrzu.

Centralnym punktem łazienki Julii Wieniawy jest szeroka szafka pod umywalką, nad którą dominuje ogromne lustro o łukowatym kształcie. Pod nim również widzimy wspomniany wyżej kamień, tak samo jak na półce pod szafką. Uwagę zwraca również sufit, który odbija się w lustrze - został wykończony drewnianymi lamelami, co zdecydowanie ociepla wnętrze. Całość dopełnia również klasyczny, elegancki żyrandol. Nie da się ukryć, że wnętrze jest spójne kolorystycznie, a całą robotę robią detale - miękkie fale lustra i półek, połączenie ciepłego kamienia z zimnym kamieniem. Nic dziwnego, że sama Julia Wieniawa jest pod wrażeniem własnego wnętrza.

- Tak kocham tę łazienkę, no nie mogę się na nią napatrzeć. Ten kamień jest po prostu tak cudowny. Czuję się, jakbym żyła w Pintereście. (...) I jeszcze tu, patrzcie na te detale. Ja serio nie wierzę, że to jest moja łazienka - mówiła Julia Wieniawa na nagraniu.

Julia Wieniawa ma mieszkanie za dwa miliony złotych. Wnętrza jak z magazynu

Julia Wieniawa chętnie spędza czas w swoim luksusowym mieszkaniu, które często pokazuje na Instagramie. Nie da się ukryć, że wnętrza robią wrażenie, tak samo jak taras, który od razu kojarzy się z Bali. O ten klimat miał nawet zadbać sąsiad Julii Wieniawy, Marcin Tyszka.