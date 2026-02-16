Anna Starmach spełnia się nie tylko zawodowo, ale również jako mama Jagny, urodzonej w 2018 roku oraz Gustawa, który przyszedł na świat trzy lata póżniej. To właśnie pokój syna postanowiła ostatnio pokazać na InstaStories. Znana jurorka programów kulinarnych zaprosiła obserwatorów na krótkie oprowadzanie po wnętrzu, które zostało zaprojektowane z myślą nie tylko o estetyce, ale przede wszystkim o funkcjonalności.

Anna Starmach zaprezentowała pokój syna. To przestrzeń pełna miejsc do zabawy

Już na pierwszy rzut oka uwagę zwracają jasne barwy i materiały. W pokoju syna Starmach dominują białe meble, naturalna podłoga oraz liczne drewniane elementy wykończenia. Całość sprawia wrażenie uporządkowanej, ciepłej przestrzeni, w której dziecko może czuć się swobodnie. "Jeszcze wielu elementów brakuje, ale już jest pięknie! Kocham przytulne, praktyczne i kolorowe pokoje dziecięce" - podpisała zamieszczone nagranie autorka wielu książek kucharskich.

Szczególne zainteresowanie wzbudzają drewniane drabinki przymocowane do ściany. To rozwiązanie, łączy zabawę z aktywnością fizyczną - dzięki nim Gustaw może ćwiczyć, wspinać się i spożytkować energię niczym na małej, domowej sali zabaw. Widać, że przestrzeń została przemyślana tak, aby wspierać rozwój i zachęcać do ruchu najmłodszego członka rodziny.

Anna Starmach zaprosiła fanów do pokoju syna. Uwagę przyciąga ogromne łóżko, wyglądające jak domek

Centralnym punktem pokoju jest duże drewniane łóżko w kształcie domku. Konstrukcja nie tylko pełni funkcję miejsca do spania, ale też pobudza wyobraźnię i może stać się bazą do codziennych zabaw. Wnętrze dopełniają kolorowe zabawki oraz pojemna, drewniana szafa, która wpisuje się w naturalny, spójny styl całego pomieszczenia.

- Taki mamy piękny pokoik. Tutaj jeszcze dojdą materacyki, zasłonki i różne gadżety... No ale jest pięknie (...) Część [mebli - przyp. red.], jak ten domek, no to jest robota fantastycznego stolarza Piotrka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam - powiedziała wyraźnie podekscytowana Starmach na nagraniu.