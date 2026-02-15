Zofia Zborowska poślubiła Andrzeja Wronę w 2019 roku. Aktorka i influencerka mieszka z siatkarzem w ogromnym domu razem z córkami Nadzieją i Jaśminą. Rodzina żyje we wspaniałych warunkach pod Warszawą, w których nie brakuje nowoczesnych rozwiązań. W ich domu z przyjemnością można urządzać spotkania rodzinne. Zobaczcie sami.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona postawili na nietypową kuchnię. Przestrzeni nie brakuje

Zacznijmy od kuchni, która została wykonana w kolorze zielonym. Taki wariant nie zdarza się często. W domu Zborowskiej i Wrony postawiono na zielone szafki, a także zieloną cegłę, nadającą charakteru. Całość została zestawiona z białymi ścianami i porządnym, drewnianym stołem. Salon jest klasyczny, przestronny i ma dostęp do tarasu, dzięki czemu do środka wpada dużo światła. Imponującą przestrzeń widzimy także w pokoju dziecięcym, gdzie nie brakuje miejsca na zabawki.

Drewniane elementy przeplatają się na każdym kroku nieruchomości, na przykład w łazience. Widzimy drewniane szafki, czarną umywalkę, szare płytki i kamienne wykończenie pod prysznicem. Co ciekawe, w łazience widzimy także roślinę, co dodatkowo ożywia wnętrze. Pomieszczenie ma także dostęp do światła dziennego - nie zabrakło tutaj okna oraz szarych zasłon.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona mieszkają wśród zieleni. Ale klimat!

Zakochani postawili na kilka udogodnień, które zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Po pierwsze jacuzzi - rodzina ma w ogrodzie wspaniałe miejsce do relaksu z dziećmi. Ponadto znany duet prowadzi szklarnię pełną roślin, która również wygląda okazale. Wiosną i latem mogą skorzystać z tarasu i ogromnego stołu w kolorze szarym, nad którym znajduje się składany dach. W pobliżu znajdziemy oczywiście grilla. W takim anturażu na pewno wspaniale smakują posiłki. Warto ponadto dodać, że w ogrodzie Zborowskiej i Wrony jest także basen, zabudowany jasnymi, drewnianymi deskami. Mają warunki jak z amerykańskich filmów!