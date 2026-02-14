Jeżowska pokazała mieszkanie. Spójrzcie tylko na garderobę. Zaszalała też z sofą w salonie

Jakiś czas temu widzowie "Pytania na śniadanie" mieli okazję zajrzeć do domu Majki Jeżowskiej i przekonać się, że jej sceniczna energia znajduje odbicie także w przestrzeni, w której mieszka. Wokalistka postawiła na jasne barwy, naturalne światło i wyraziste dodatki, dzięki czemu wnętrza są jednocześnie przytulne i pełne charakteru.

Majka Jeżowska pokazała mieszkanie. Garderoba i salon robią wrażenie

Sypialnia w domu Majki Jeżowskiej utrzymana jest w ciepłych, jasnobrązowych tonacjach. Pomieszczenie sprawia wrażenie spokojnej przystani - ściany zdobią liczne fotografie w ramkach, a miękkie tkaniny i stonowane oświetlenie tworzą atmosferę sprzyjającą odpoczynkowi. To właśnie tutaj mieści się imponująca garderoba gwiazdy, która bez wątpienia jest jednym z najbardziej efektownych miejsc w całym mieszkaniu. Kolorowe stylizacje sceniczne wypełniają przestrzeń po brzegi. Nie brakuje cekinów, piór i tiulowych kreacji.

Widzowie śniadaniówki mogli zobaczyć również i salon, w którym dominują ciepłe odcienie, przełamane czarną półką z rodzinnymi fotografiami. Złamało się także miejsce na oraz fortepian, który podkreśla muzyczny charakter domu. Dwie duże sofy - kremowa oraz w odważny, zwierzęcy wzór - nadają wnętrzu wyrazistości. Całość dopełniają rośliny i designerskie dodatki, które sprawiają, że przestrzeń jest zarówno reprezentacyjna, jak i komfortowa.

Majka Jeżowska pokazała pokój pełen nagród. W pomieszczeniu uwielbia spędzać czas jej wnuczka

Majka Jeżowska oprowadziła widzów "Pytania na śniadanie" również po miejscu, w którym zgromadziła swoje nagrody i pamiątki z wieloletniej kariery. Pomieszczenie ma jednak podwójną funkcję, bo służy także jako bawialnia dla wnuczki. - Ona tu uwielbia się rozkładać, tu są różne zabawki - zdradziła w materiale śniadaniówki gwiazda. Wśród sentymentalnych przedmiotów znalazła się również lalka podarowana jej po występie na Pol’and’Rock Festivalu w 2019 roku.

Przy okazji wokalistka zaprosiła twórców porannego programu do nowoczesnej kuchni połączonej z jadalnią. Uwagę przyciągają czerwone półki z wbudowanym piekarnikiem, które nadają wnętrzu energii i wyrazistości. Centralnie ustawiony blat sprzyja wspólnemu gotowaniu, a czarny stół otoczony białymi krzesłami tworzy elegancki kontrast. To przestrzeń funkcjonalna, ale też bardzo rodzinna - mieszkają tu również dwa ukochane koty gwiazdy, Tina Turner i Xabi Alonso. - Przygarnęłam je, wychowałam od małego, wyleczyłam, nakarmiłam. To są moje kochane skarby - podkreśliła.