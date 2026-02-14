14 lutego gwiazdy chętnie dzielą się w mediach społecznościowych tym, jak świętują walentynki, od romantycznych kolacji po kameralne chwile tylko we dwoje. Wśród nich znalazła się także Joanna Przetakiewicz, która pokazała wyjątkowy prezent otrzymany od męża. Celebrytka nie kryła wzruszenia, podkreślając, jak ważne są dla niej takie gesty. W sieci pojawiły się zdjęcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Z kim Polacy umówiliby się na randkę w walentynki?

Tak Joanna Przetakiewicz spędza walentynki. Dostała niespodziankę od ukochanego

Joanna Przetakiewicz w walentynki dostała niespodziankę od męża. Rinke Rooyens w wyjątkowy sposób przystroił dom. Na jego ukochaną czekały nie tylko bukiety czerwonych róż, ale również ogromne, czerwone serce, które zostało zawieszone we wnętrzu. Przetakiewicz nie kryła radości. "Ty zawsze wiesz, jak mnie cudownie zaskoczyć. Dziękuję!" - napisała. Później zwróciła się do fanów. "Kochani, dzisiaj życzę wszystkim - tym w parach i pojedynczo - prawdziwej miłości. Czułości, troski i bliskości. Serdeczności i życzliwości. Wzajemnej. I nie czasami, tylko codziennie. Bo to jest najważniejsza uzdrawiająca energia miłości I to nie jest żaden mit, tylko neurobiologia. Dzięki wzajemnej miłości jesteśmy zdrowsi i szczęśliwsi. Żyjemy dłużej. KOCHAJMY KOCHAĆ" - czytamy w opisie. Zdjęcia znajdziecie w galerii.

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię

Joanna Przetakiewicz szczerze o zarobkach. Ta kwota jej zdaniem jest wystarczająca

Joanna Przetakiewicz w 2025 roku pojawia się na panelu akcji "Nie!Wypaleni", którą zainicjowała z Erą Nowych Kobiet. Po wydarzeniu wypowiedziała się na temat zarobków w wywiadzie z "Faktem". Nie ukrywała, że ona sama jest w bardzo komfortowej sytuacji. Zdaje sobie jednak sprawę, że wielu Polaków ma znacznie trudniej. Wspomniała również o idealnych zarobkach dla rodaków. - Żyjąc w dużym i drogim mieście, a Warszawa takim miastem jest, ideałem byłoby, gdyby każdy mógł zarabiać 10 tys. zł netto. My przez ostatnie 36 lat pracowaliśmy i osiągnęliśmy wszystko trzy razy szybciej niż reszta krajów zachodniej Europy. To, że my jesteśmy 20. gospodarką świata, to świadczy o tym, że jesteśmy fenomenem - powiedziała na akcji "Nie!Wypaleni" w rozmowie z "Faktem".