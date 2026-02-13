Natsu w ostatnim czasie nie może narzekać na nudę. W zeszłym roku influencerka zwyciężyła drugą edycję programu "Królowa przetrwania". Niedługo pojawi się na parkiecie "Tańca z gwiazdami". 28-latka cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów. Ostatnio wystąpiła w podcaście Kozaczka, gdzie opowiedziała o życiu prywatnym i zawodowym. W pewnym momencie Natsu zaskoczyła wyznaniem na temat mieszkania. Okazuje się, że influencerka od lat płaci za wynajem ogromną kwotę. Dlaczego nie zdecydowała się na zakup własnej nieruchomości?

Zobacz wideo Natsu komentuje wyrok Wardęgi. Od razu zadzwoniła do Dubiela

Natsu szczerze na temat kupowania mieszkań. "Czy to ma aż taki sens?"

W rozmowie z Kozaczkiem influencerka zdradziła, że internauci często wypominają jej brak własnego mieszkania. - Nie mam, ale mi się dobrze na razie wynajmuje - tłumaczyła. Obecnie Natsu mieszka w 70-metrowym apartamencie w centrum Warszawy. Za jego wynajem płaci co miesiąc siedem tysięcy złotych. Choć to naprawdę spora kwota, influencerka nie zamierza na razie szukać niczego innego.

- Jak będzie mnie stać, to kupię to mieszkanie. Ludziom się do portfela nie zagląda. Jak będę miała też ochotę sobie kupić mieszkanie, to sobie kupię, a może to nie będzie mieszkanie w Warszawie? Może mieszkanie w Warszawie będę cały czas wynajmować, a kupię sobie mieszkanie gdzieś indziej? Te nieruchomości w Warszawie są overpriced, tak mi się wydaje. Czy to ma aż taki sens, kupowanie mieszkania? Ja nie chcę się w********ć w kredyt. To jest zadłużanie się na całe życie w niektórych wypadkach - tłumaczyła.

Natsu o braku Agnieszki Kaczorowskiej w "Tańcu z gwiazdami". "Z nią rywalizować bym nie chciała"

Natsu i Agnieszka Kaczorowska brały udział w tej samej edycji "Królowej przetrwania". Obie dotarły do finału, ale ostatecznie to influencerka zwyciężyła program. W tej samej rozmowie z Kozaczkiem Natsu przyznała, że nieobecność Kaczorowskiej w nowej edycji "TzG" jest jej na rękę. - Z Agą nie spotkamy się teraz, nie ma jej jako tancerki. Nie no z nią rywalizować, to bym nie chciała. Już raz z nią rywalizowałam i byłam z nią w finale, ale wygrałam. Jak ona idzie do tego swojego celu, to nie chciałabym mówić, że po trupach, ale jest bardzo ambitna, no ona jest mega ambitna (…). Ona jak ma jakiś cel, to musi go osiągnąć i tyle - mówiła.