Małgorzata Socha na niektórych kadrach na Instagramie pokazuje fragmenty swojego przestronnego domu. Postawiła w nim na nowoczesne meble, funkcjonalne rozwiązania i butikowe akcenty. Mama trójki dzieci zadbała o wspaniałe warunki do życia dla nich. Aktorka ma także dużą, zieloną przestrzeń przed domem.

Małgorzata Socha może ciągle zapraszać gości. Odpoczną w estetycznym salonie i ogrodzie

W salonie gwiazdy nie można skupić się na jednym elemencie. Zdecydowanie Socha odchodzi od minimalizmu, stawiając na nowojorski styl. W przestronnym pokoju dziennym połączyła szarość, biel i brąz z dodatkami o najwyższej jakości. Lustro nad kominkiem optycznie powiększa przestrzeń, a ogromne okna i drzwi prowadzące do ogrodu sprawiają, że w salonie jest zawsze jasno.

W tym pomieszczeniu nie zabrakło oczywiście kanapy, wzorzystego fotela, czarnego stolika kawowego oraz dużego stołu, wprowadzającego do części jadalnianej. Wszędzie jest pełno kwiatów, obrazów i lamp, co na pewno buduje ciepłą atmosferę w całej willi.

Ogród Sochy to szczególne miejsce, w którym uprawia sport i relaksuje się z bliskimi w ciepłe dni. Na zewnątrz nie brakuje drzew, róż oraz miejsca do siedzenia. Taki pokaźny ogród to także dobry punkt do sesji plenerowych, a jak wiadomo - Socha uwielbia pozować przed obiektywem. Co ciekawe, gwiazda osobiście zajmuje się sadzeniem roślin w ogrodzie, co sama udokumentowała na Instagramie. Jak trzeba, potrafi też chwycić za taczkę.

Małgorzata Socha pochwaliła się łazienką. Spójrzcie na podłogę

W tym pomieszczeniu aktorka często pokazuje nocną rutynę pielęgnacyjną. Widać w tle, że łazienka Sochy jest biało-czarna i bardzo nowoczesna. Gwiazda postawiła na dużą wannę, okna oraz podłogę w czarno-biały wzór. Trzeba przyznać, że nie jest to typowa łazienka. Same umywalki wyglądają jak z drogiego butiku. Co ciekawe, Socha ma lekko pochylone lustra i prawdopodobnie w tym miejscu robi makijaże. Z łazienki gwiazdy można sprawnie dostać się do garderoby pełnej stylizacji. Praktyczne rozwiązanie, prawda?