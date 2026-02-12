Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Małżonkowie regularnie rozśmieszają swoich fanów filmikami, które publikują w mediach społecznościowych, w których udowadniają, że mają do siebie bardzo dużo dystansu. Para podobnie jak wiele polskich gwiazd, zdecydowała się na inwestycję w nieruchomość w Hiszpanii. Dowborowie w 2022 roku kupili dom w słonecznej Marbelli, który chętnie pokazują w mediach społecznościowych. Dwupiętrowa willa ma przestronny taras, z którego można zobaczyć zarówno miasto, jak i Morze Śródziemne. Posiadłość otoczona jest także bujnym ogrodem. Więcej przeczytasz tutaj. Na co dzień małżeństwo mieszka z rodziną w apartamencie w centrum Warszawy. Zobaczcie, jak się urządzili.

Dom Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Para postawiła na jasne i przestronne wnętrza

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor kilka lat temu zdecydowali się przeprowadzić z domu do dwupoziomowego apartamentu w Warszawie. Aktorka przyznała, że to dość niepopularny ruch, bo zazwyczaj to właśnie dom poza miastem jest marzeniem wielu ludzi. "W życiu nie myślałam, że przeprowadzka z pięknego domu z ogrodem do mieszkania może być taka fajna. My z Maciejem Dowborem zawsze lubimy i robimy odwrotnie niż wszyscy" - podkreśliła aktorka.

Mieszkanie pary wyróżniają duże okna, dzięki którym do pomieszczenia wpada bardzo dużo światła. Uwagę w mieszkaniu Dowborów zwraca salon, który ma wysokość dwóch kondygnacji. Para zdecydowała się na urządzenie pomieszczeń w jasnych kolorach, co dodatkowo powiększa przestrzeń. Zależało jej na tym, aby stworzyć kącik odpoczynku dla całej rodziny. "Tak więc centrum naszego salonu stanowią wygodne i piękne fotele oraz sofa. Wiem, zaraz zagrzmicie, że białe, więc pewnie niepraktyczne... Otóż nie! Bardzo praktyczne, bo już (niestety) udało nam się kanapę lekko zaplamić, ale bez problemu ją wyczyściliśmy i po plamie nie ma ani śladu! Kochamy nasz nowy salon i będziemy w nim spędzać każdą wolną chwilę na kanapie przy kominku i przed tv!" - wspomniała Koroniewska w jednym z wpisów w mediach społecznościowych. Ciekawym elementem wnętrza są także oryginalne designerskie lampy, które od razu przykuwają uwagę.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Zaszaleli w kuchni. Wyspa ma ponad trzy metry

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor podkreślali, że udało się im urządzić apartament także dzięki współpracom barterowym, co pozwoliło im sporo zaoszczędzić i spełnić marzenia odnośnie elementów wyposażenia. W mieszkaniu pary uwagę zwraca także przestronna kuchnia, która podobnie jak reszta domu urządzona jest w jasnych kolorach. Biel przełamano czarnymi dodatkami.