Michał Wiśniewski chętnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie publikuje posty dotyczące zarówno jego pracy, jak i życia rodzinnego. Jak wiadomo, wraz z żoną Polą od 2023 roku skupiają się przy tym na budowie ich wymarzonego domu pod Warszawą. W najnowszych wpisach na Instagramie, Wiśniewski uchylił rąbka tajemnicy na temat wyglądu posiadłości. Opublikował zdjęcie z budowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiśniewski szczerze o dzieciach. Z kogo jest dumny?

Michał Wiśniewski pokazał, jak wygląda budowa jego domu. Nieruchomość zachwyca

Przypomnijmy, że modernistyczna willa Wiśniewskich powstaje w miejscowości Łoś pod Warszawą. Choć rodzina nie mogła doczekać się budowy domu, okazało się, że czas ten negatywnie wpłynął na relację Michała i Poli. - Wiedziałam, że to będzie angażujący projekt, ale nie spodziewałam się, że koszty będą tak ogromne. Praktycznie nie będziemy się widywać lub w niewielkim stopniu - mówiła w połowie stycznia bieżącego roku żona muzyka w materiale na YouTube. Wiśniewscy zdradzili wtedy, że faktycznie ich związek przeżywa obecnie lekki kryzys.

10 lutego wokalista postanowił podzielić się na Instagramie nowym zdjęciem z budowy domu. Udostępnił on fotografię z profilu studia architektonicznego, które nadzoruje prace nad budynkiem. Mogliśmy dzięki temu zobaczyć, że posiadłość charakteryzuje się nowoczesnym wykończeniem i licznymi przeszkleniami. Nie wiadomo jednak, jak postępują prace wewnątrz domu.

Dom Michała WiśniewskiegoOtwórz galerię

Michał Wiśniewski odniósł się niedawno do wieści o kryzysie w małżeństwie

W ostatnich tygodniach głośno zrobiło się w mediach na temat wspominanego kryzysu w relacji Wiśniewskich. Podczas transmisji live, którą wokalista zorganizował na Instagramie na początku lutego, postanowił odpowiedzieć na pytania fanów w tej kwestii. "Jak Pola?" - zapytał krótko jeden z obserwatorów. - Dobrze. Robiliśmy dzisiaj urodziny Falko na Fikołkach. Jutro ma urodziny moja najmłodsza córcia - skomentował Wiśniewski.

Fani nie dali jednak na za wygraną i dopytywali go o relacje z żoną oraz krążące plotki. - W każdej plotce jest trochę prawdy, ale pozwolisz, że to nie jest temat na dzisiejszego live'a - dopowiedział dalej gwiazdor. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Wiśniewski spytany wprost o kryzys w małżeństwie. Ta odpowiedź nie uciszy plotek".