Maciej Musiał żyje w mieszkaniu, które w przeszłości należało do Bernarda Ładysza, wybitnego polskiego śpiewaka operowego. - Śpiewał na urodzinach Picassa, Penderecki komponował pierwsze koncerty, żeby on je śpiewał, absolutna gwiazda. Pracował tutaj w Teatrze Wielkim i był kolegą mojego dziadka z Wilna - opowiadał aktor w materiale przygotowanym dla "Dzień dobry TVN". Wnętrza mieszkania są urządzone z ogromnym wyczuciem. W środku dominują prostota i minimalizm. Swego czasu Musiał wpuścił do apartamentu kamery. Co jeszcze skrywa to wyjątkowe miejsce?

Maciej Musiał urządził mieszkanie po swojemu. Jak wygląda kuchnia i salon? Spójrzcie tylko na te detale

Aktor ceni sobie prostotę i klasyczne połączenia. W każdym pomieszczeniu czuć artystyczną duszę. Drewniany parkiet, retro meble i neutralne kolory tworzą przestrzeń sprzyjającą kreatywnemu myśleniu. W salonie centralne miejsce zajmuje wygodna, szara kanapa. Przestrzeń wokół niej pozostaje niemal pusta, co potęguje wrażenie przestronności i ładu. Jednym z ciekawszych elementów wystroju jest lampa w stylu vintage, która dodaje wnętrzu ciepła i charakteru. W tej części mieszkania znajduje się także drewniane pianino. To nie tylko elegancki element aranżacji, ale również dowód na muzyczne zainteresowania Musiała. Uzupełnieniem wystroju są proste, drewniane meble, duży telewizor zawieszony na ścianie, czarno-białe obrazy oraz dywan, który dopełnia całość.

Kuchnia została zaprojektowana jako część otwartej przestrzeni, płynnie łączącej się z jadalnią i salonem. Znajdują się w niej proste, białe zabudowy o gładkich frontach bez uchwytów i dekoracyjnych detali. Taki zabieg sprawia, że wnętrze prezentuje się nowocześnie i elegancko. Choć kuchnia jest w pełni funkcjonalna, uwagę zwraca oszczędność w dodatkach - brak tu otwartych półek czy widocznych dekoracji. Minimalizm wyraźnie odzwierciedla gust aktora. Zdjęcia wnętrza mieszkania Michała Musiała zobaczycie w naszej galerii:

Sypialnia Macieja Musiała zaskakuje prostotą. Naturalne drewno i zero zbędnych dodatków

Sypialnia utrzymana jest w podobnym stylu jak reszta apartamentu. Głównym punktem pomieszczenia jest proste, drewniane łóżko, a biała pościel harmonijnie współgra z naturalnymi materiałami. Również tutaj nie ma miejsca na nadmiar dekoracji - przestrzeń ograniczono do niezbędnych elementów, sprzyjających wyciszeniu i komfortowemu wypoczynkowi.