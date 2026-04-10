Maciej Musiał żyje w mieszkaniu, które w przeszłości należało do Bernarda Ładysza, wybitnego polskiego śpiewaka operowego. - Śpiewał na urodzinach Picassa, Penderecki komponował pierwsze koncerty, żeby on je śpiewał, absolutna gwiazda. Pracował tutaj w Teatrze Wielkim i był kolegą mojego dziadka z Wilna - opowiadał aktor w materiale przygotowanym dla "Dzień dobry TVN". Wnętrza mieszkania są urządzone z ogromnym wyczuciem. W środku dominują prostota i minimalizm. Swego czasu Musiał wpuścił do apartamentu kamery. Co jeszcze skrywa to wyjątkowe miejsce? Wnętrze kryje kilka zaskakujących detali, które zdradzają jego charakter. Nie brakuje też subtelnych akcentów podkreślających indywidualny styl.

Maciej Musiał urządził mieszkanie po swojemu. Jak wygląda kuchnia i salon? Spójrzcie tylko na te detale

Aktor wyraźnie stawia na prostotę oraz ponadczasowe, klasyczne zestawienia, które nadają wnętrzom elegancji, ale jednocześnie nie przytłaczają przestrzeni. W jego aranżacjach nie ma miejsca na przypadki, a każdy element wydaje się przemyślany i wpisany w spójną wizję estetyczną. Drewniany parkiet, retro meble i neutralne kolory tworzą przestrzeń sprzyjającą kreatywnemu myśleniu. W salonie centralne miejsce zajmuje wygodna, szara kanapa. Przestrzeń wokół niej pozostaje niemal pusta, co potęguje wrażenie przestronności i ładu. Jednym z ciekawszych elementów wystroju jest lampa w stylu vintage, która dodaje wnętrzu ciepła i charakteru. W tej części mieszkania znajduje się także drewniane pianino. To nie tylko elegancki element aranżacji, ale również dowód na muzyczne zainteresowania Musiała. Uzupełnieniem wystroju są proste, drewniane meble, duży telewizor zawieszony na ścianie, czarno-białe obrazy oraz dywan, który dopełnia całość.

Kuchnia została zaprojektowana jako część otwartej przestrzeni, płynnie łączącej się z jadalnią i salonem. Znajdują się w niej proste, białe zabudowy o gładkich frontach bez uchwytów i dekoracyjnych detali. Taki zabieg sprawia, że wnętrze prezentuje się nowocześnie i elegancko. Choć kuchnia jest w pełni funkcjonalna i wyposażona we wszystko, co niezbędne na co dzień, uwagę od razu zwraca oszczędność w dodatkach oraz uporządkowany charakter przestrzeni. Brak tu otwartych półek czy widocznych dekoracji, dzięki czemu całość sprawia wrażenie wyjątkowo schludnej i przemyślanej. Taki minimalistyczny styl wyraźnie odzwierciedla gust aktora. Zdjęcia wnętrza mieszkania Michała Musiała zobaczycie w naszej galerii:

Maciej Musiał urządził mieszkanie po swojemu. Spójrzcie tylko na te detale

Sypialnia Macieja Musiała zaskakuje prostotą. Naturalne drewno i zero zbędnych dodatków

Sypialnia utrzymana jest w podobnym stylu jak reszta apartamentu, co tworzy spójną i harmonijną całość. Głównym punktem pomieszczenia jest proste, drewniane łóżko, które przyciąga uwagę swoją naturalnością i ponadczasowym charakterem. Biała pościel subtelnie podkreśla minimalistyczny wystrój i doskonale współgra z obecnymi w aranżacji naturalnymi materiałami.

Przestrzeń została świadomie ograniczona do niezbędnych elementów, które nie przytłaczają wnętrza, a jedynie podkreślają jego funkcjonalność. Delikatne dodatki, jeśli się pojawiają, mają raczej praktyczny niż ozdobny charakter, dzięki czemu sypialnia pozostaje uporządkowana i spokojna. Taka aranżacja sprzyja komfortowemu wypoczynkowi, pozwalając odciąć się od codziennego zgiełku i w pełni się zrelaksować.