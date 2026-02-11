Jesienią ubiegłego roku Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z rodziną przeprowadziła się w końcu do nowego wymarzonego domu. Gwiazda przez długi czas relacjonowała w mediach społecznościowych przebieg prac budowlano-wykończeniowych, aż w końcu pochwaliła się długo wyczekiwanym efektem. "Udało się! Po wielu miesiącach pracy stworzyliśmy coś, z czego naprawdę jesteśmy dumni! Zarówno wykończenie domu, jak i zagospodarowanie ogrodu to ogromne wyzwanie, ale efekt końcowy wszystko wynagradza" - pisała wówczas wyraźnie podekscytowana na Instagramie. Od tamtego momentu Małgorzata Rozenek-Majdan, co jakiś czas uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje fanom kolejne pomieszczenia. Tym razem zaprosiła ich do swojego biura.

Tak Małgorzata Rozenek urządziła swoje biuro. Uwagę kradnie nietypowe biurko

Nie da się ukryć, że Małgorzata Rozenek-Majdan w ostatnim czasie ma bardzo napięty harmonogram. Niedawno została nową prowadzącą program "Królowa przetrwania", oprócz tego angażuje się w sprawy polityczno-społeczne, aktywnie działa w mediach oraz czuwa nad własnymi projektami. Nic więc dziwnego, że w nowym domu postanowiła zaaranżować miejsce, gdzie w zaciszu będzie mogła skupić się na pracy i nad listą rzeczy do wykonania. Na InstaStories pojawił się filmik, w którym możemy zobaczyć, jak gwiazda ogarnia swoje sprawy, a przy okazji rzucić okiem na wystrój wnętrz.

Domowe biuro Małgorzaty-Rozenek Majdan zachowane jest w podobnym stylu do całego domu. Charakteryzuje je drewniana podłoga, ciemne meble z przeszkleniami i złotymi uchwytami oraz jasne ściany. Na środku pomieszczenia znajduje się stylowe zaokrąglone biurko w czarnym kolorze ze złotym wykończeniem. Pod nim znajdziemy lśniący i bordowy kosz na śmieci. Na podłodze leży natomiast jasny i puszysty dywan. Zerknijcie do naszej galerii i sami zobaczcie, jak prezentuje się to pomieszczenie!

Za biurkiem znajduje się duży regał, na którym stoją nie tylko książki, ale i różnorodne pamiątki, które nadają temu pomieszczeniu przytulności. To samo zadanie spełniają obrazy zawieszone na ścianie oraz świeczki i dekoracje, stojące na biurku. Warto zwrócić uwagę też na dobre oświetlenie. W biurze musi znajdować się także duże okno, ponieważ do pomieszczenia wpada jasne i naturalne światło. Całość sprawia wrażenie, że biuro Małgorzaty Rozenek-Majdan jest nowoczesne, ale jednocześnie ciepłe i przytulne. Jest klasycznie i elegancko, co idealnie wpisuje się w wystrój całej rezydencji. A wy co myślicie o wnętrzach domu Małgorzaty Rozenek-Majdan? Dajcie znać w naszej sondzie!