Choć Małgorzata Kożuchowska rzadko zaprasza media i fanów do swojej prywatnej przestrzeni. Jednak uważni obserwatorzy jej mediów społecznościowych mogą w tle dostrzec wnętrze domu aktorki, które łączy w sobie wygodę z klasyką. Jak mieszka gwiazda "Rodzinki.pl"?

Małgorzata Kożuchowska zachwyca mieszkaniem. Wystrój to połączenie klasy i luzu

Małgorzata Kożuchowska wraz z mężem Bartoszem Wróblewskim i synem Janem Franciszkiem mieszka w willi mieszczącej się na Solcu, gdzie codzienność toczy się z dala od miejskiego zgiełku. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w domu aktorki jest strefa do czytania i słuchania muzyki. Wysokie regały pełne książek tworzą przestrzeń sprzyjającą wyciszeniu, a duży, miękki fotel zachęca do długich wieczorów z lekturą. Naprzeciwko stoi pianino, które pełni nie tylko funkcję dekoracyjną - to właśnie tam w świątecznym okresie rozbrzmiewają kolędy, budując rodzinny klimat.

Równie dopracowana jest łazienka. Jasna kolorystyka, naturalne światło i obecność roślin sprawiają, że pomieszczenie przypomina prywatne SPA. Duża wanna zachęca do odpoczynku, a przestrzeń została zaplanowana tak, by sprzyjać relaksowi po intensywnym dniu.

Małgorzata Kożuchowska postawiła na ciepłe wnętrza. Bliskość natury sprzyja odpoczynkowi

Dalej odkrywamy część dzienną domu. Salon urządzono z myślą o wspólnym spędzaniu czasu - centralnym punktem jest kominek, który nadaje wnętrzu ciepła i przytulności, ale równie ważne są starannie dobrane dodatki. To przestrzeń, w której domownicy mogą zwolnić tempo i pobyć razem. Na co dzień istotną rolę odgrywa także funkcjonalne miejsce do pracy i nauki. Proste meble i naturalne materiały tworzą neutralne tło, sprzyjające koncentracji, z którego korzysta zarówno aktorka, jak i jej syn.

Całość dopełnia ogród, będący naturalnym zapleczem domu. Bujna zieleń i jasne siedziska sprawiają, że przestrzeń na zewnątrz sprzyja odpoczynkowi i regeneracji. Taras z wygodnymi meblami to idealne miejsce na spokojne poranki i długie rozmowy, a natura wyraźnie przenika również do wnętrz willi.